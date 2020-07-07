▲ 新北市立圖書館「AI陪讀」玩科技，擴大暑期照顧網愛心餐券不放假。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

AI機器人陪你過暑假！新北市立圖書館「暑假陪讀」特別配合108新課綱資訊素養，推出「AI在陪讀」活動，從熱門的AI程式設計、太陽能車、源自國外的「Computer Science Unplugged」不插電的資訊科學課、結合防疫的「3D列印機器人」、還有小小柯南 「科學來解謎之引爆摩天樓」科學營、繪本DIY等應有盡有，7月7日起開放報名，活動免費，弱勢學童優先。

今年新北市立圖書館「暑假陪讀夏令營」在新北市27個圖書分館共推出250場的陪讀活動，包括總館「Computer Science Unplugged」不插電的資訊科學課，透過有趣的程式桌遊，讓孩子從遊戲中學程式！板橋四維分館特別邀請資深工程師，為國小學童設計專屬分齡的「程式語言與機器人操作」。

▲ 今年新北市立圖書館「暑假陪讀夏令營」在新北市27個圖書分館共推出250場的陪讀活動。

新北市立圖書館表示，汐止分館將繪本故事結合紅外線科學光感應車，帶小朋友創作獨一無二的故事作品；三重分館結合防疫，推出「3D列印機器人」；還有蘆洲集賢分館的「空中纜車」動力機械、鶯歌分館的「萊特機器人」等，各分館多采多姿的活動，讓孩子可以利用暑假的時間開始接觸AI科技建立科學思維。

另外，為延續弱勢學生的用餐照顧需求，80元的幸福餐券暑假期間仍持續提供弱勢學童(低收、中低收、高風險、身心障礙)的用餐照顧，學童持券即可到便利商店兌換餐食，讓弱勢孩子暑假也能吃到「免費營養午餐」，歡迎有需要的家長多多利用。

新北市立圖書館表示，為了提供小朋友暑假閱讀作業的參考，圖書館也特別為兒童及青少年準備了由全市51位閱讀推動教師聯合推薦的「新北嚴選」暑期兒童閱讀推薦書展，124種涵蓋語文、科普、藝術等各種主題的好書，將於7月15日至8月31日於全市41個分館展出，鼓勵小朋友利用暑假多涉獵課外讀物。詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw查詢，洽詢電話：02-2953-7868轉8007。

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