粗心媽獨留他在家！三重民宅暗夜竄火…警消破門見「1歲男嬰趴地爆哭」

記者陳豐德、莊智勝／新北報導

新北市消防局5日晚間接獲一起火警通報，指稱三重區龍門路有民宅竄出火光，立即派員趕赴現場灌救，未料當警消破門而入後，發現全家空無一人，僅有一名年僅1歲大的男嬰趴地狂哭，所幸男嬰只有輕微嗆傷，經送醫後並無大礙。警方初步調查，原來當時粗心的媽媽帶著女兒外出，獨留男嬰在家，後續社會局也介入處理，將依法開出3000元以上、1萬5000元以下罰緩。

▲新北三重民宅火警，警消搶入火場中救出1歲男嬰。（圖／記者陳豐德翻攝）

新北市消防局5日晚間9時許接獲通報，立即派員前往民宅滅火，警消趕抵時還見到玻璃門內竄出陣陣火光，現場也不斷竄出白煙；鄰居驚恐地向警消指出，該棟民宅內住有女屋主與2名幼兒，3人可能受困火場。

警消聞言後不敢大意，除了架設水線展開灌救外，也立即動又砂輪切割機破壞鐵門入內搶救，不料撥開陣陣白煙後，卻赫見客廳角落有一名年僅1歲大的男嬰獨自趴地狂哭，屋內再無其他人員受困。警消當下立即將男嬰抱出，直呼「寶貝別怕，消防叔叔來救你了！」所幸經初步檢傷，男嬰僅有輕微嗆傷，經送醫救治後已無大礙。

事後警方與屋主連絡上，發現火警當下女屋主帶著女兒外出，獨留男嬰一人在家。得知家中失火後，女屋主也急忙趕回家，現場警消對於女子獨自留下幼嬰在家的行為感到不可思議。目前社會局也介入調查，將依兒童及少年福利與權益保障法，針對這名母親開出3000元以上、1萬5000元以下罰緩，後續也可能得接受4小時以上、50小時以下親職教育輔導。

▼1歲男嬰當時獨自在家，被濃煙嚇得嚎啕大哭。（圖／記者陳豐德翻攝）