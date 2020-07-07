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勞斯萊斯撞女騎士嗆：給1萬夠不夠　囂張喊「我熟識警察」...警說話了

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記者白珈陽／台中報導

嘉義、台中近日分別傳出要價約2000多萬元的勞斯萊斯「幻影」與機車發生交通事故，2名車主處理方式卻是兩樣情。嘉義車主遭白色機車撞上，板金凹陷維修費至少30萬元，事後車主上網回應：「人沒事就好，不會追究責任」；台中車主欲靠邊停時擦撞停放路邊的機車，雖當場和解，卻遭女騎士母親上網爆料聲稱，女兒被質疑製造假車禍詐財，車主還大嗆「給妳一萬夠不夠？」、「我熟識當地警員！」，對此警方則打臉：「我們不認識他」。

▲▼台中市梧棲區4日發生轎車與機車擦撞事故。（圖／截取自臉書社團《爆料公社》）

▲▼台中市梧棲區4日發生轎車與機車擦撞事故。（圖／截取自臉書社團《爆料公社》）

台中市清水警分局調查，4日晚間7時許獲報，梧棲區文化與居仁路口有行車糾紛，王男（54歲）駕駛自小客沿文化路右轉居仁路口，碰撞停於路邊由紀女（19歲）騎乘的機車，導致雙方汽機車體輕微受損，雙方當事人於現場初步和解，惟日後如有需要警方協助處理，仍可至派出所報案。

車禍發生後，紀女母親於臉書社團《爆料公社》PO文，稱女兒機車已停好剛立中柱，就被欲靠邊停的王男車輛擦撞，王男竟在車內指責是機車撞到他，當女兒要報警時，王男質疑是要詐財，頻頻嗆聲：「機車撞我就是為了要錢」、「給妳一萬夠不夠？夠不夠」、「我沒缺妳那一點錢」、「妳就是製造假車禍，妳的樣子就是缺錢」，還說有認識的警員，並當場打電話過去，但未接通，由女兒自己打電話報警。

▲▼台中市梧棲區4日發生轎車與機車擦撞事故。（圖／截取自臉書社團《爆料公社》）

▲台中警方獲報到場處理，經協調雙方已初步和解。（圖／截取自臉書社團《爆料公社》）

警方到場後，因事故單純經協調後雙方和解，紀女母親仍怒道：「您有多少錢是您的事，我的家人孩子，都沒缺您的錢！如果您的錢真的太多，建議您可以做公益，幫助許多弱勢」。

清水警分局表示，員警到場時雙方當事人都在現場，惟因後續才到場處理，對於當事人談話內容並不了解；針對王男聲稱有認識警員一事，清水警分局反駁：「我們不認識車主」。

至於嘉義的勞斯萊斯「幻影」車損則相對嚴重，5日晚間車主行經嘉義市中興路高鐵大道口，遭一輛白色機車不慎撞上，導致左側前輪上方板金疑似受撞凹陷、周圍還有幾處大小刮痕，維修費用粗估30萬元起跳，警方隨後到場陸續進行調查，將依雙方肇責事後視雙方意願進行究責。

有民眾剛好路過，將照片拍下PO網，有網友認出車主，表示「嘉義誰開勞斯萊斯大家都知道。這個車主人很好，不會要機車騎士全賠的啦」，車主更於下方留言現身表示：「謝謝大家的關心，沒事就好，安全第一，不管對錯，我不會追求責任，人沒事就好」。

▲▼勞斯萊斯受損板金。（圖／翻攝嘉義大小事）

▲▼嘉義勞斯萊斯遭機車撞擊，導致板金受損。（圖／翻攝嘉義大小事）

▲勞斯萊斯受損板金。（圖／翻攝嘉義大小事）

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