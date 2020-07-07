影／擦撞勞斯萊斯「幻影」！霸氣喊免賠「車主身分曝光」　妻是戲說一姐陳小菁

▲勞斯萊斯與機車發生擦撞。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／嘉義報導

嘉義市中興路高鐵大道口5日晚間發生一起天價車禍，30多歲的劉姓女騎士不慎與一輛要價新台幣3000萬元的勞斯萊斯「幻影」發生擦撞，劉女當場倒地翻滾多圈，全身多處擦傷，起身後望向「幻影」凹陷的車身鈑金，更是當場掉下淚水，擔心後續高昂的維修費用而當場痛哭。在事故發生後，照片被網友PO上臉書《嘉義大小事》，車主也現身霸氣直回「我車有全險，人沒事最重要！」而現在這名豪氣車主的身分也曝光，正是知名藝人陳小菁的丈夫林佐岳。

網友在臉書《嘉義大小事》PO出照片，白色的勞斯萊斯「幻影」在路口與機車發生擦撞，劉姓女騎士當場落地翻滾數圈，全身多處擦挫傷，而當她起身後，發現與自己擦撞的竟是勞斯萊斯，更是當場大哭不已，被送上救護車時，擔心痛哭直呼不知如何面對後續高額的賠償金額。

▲白色勞斯萊斯幻影車身板金受損。（圖／翻攝「嘉義大小事」臉書社團）

仔細查看，勞斯萊斯左側前輪上方板金遭撞凹陷，周圍還有多處大小刮痕，有網友初步估算，光是照片上看到的損傷處，維修費用至少就要30萬元起跳，網友忍不住直呼「這下真的要賠慘了！」但也有人指出，「嘉義開這台的只有那位，以他的氣度肯定不會太過計較！」果不其然，稍早車主也現身PO文下方留言，霸氣回應「我的車有全險，人沒事最重要！」

如今這位霸氣車主林佐岳的身分曝光，在嘉義地方上赫赫有名，年輕時白手起家闖蕩事業，如今不但是生技公司負責人，還是本土劇女演員、戲說一姐陳小菁的丈夫，夫妻倆在2011年結婚，婚後育有1女，家庭生活相當美滿幸福。

▼車主林佐岳是本土劇女演員陳小菁的丈夫。（圖／翻攝臉書）

▼ 女藝人陳小菁。（圖／翻攝自Instagram／vivi0406vivi）