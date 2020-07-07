女騎士撞「3000萬幻影」滾好幾圈哭：怎麼賠？　天價維修費出爐車主回應了

▲有網友直呼拍下車禍照片直呼，「機車車主賠慘了。」（圖／翻攝「嘉義大小事」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

嘉義市一名30多歲劉姓女騎士騎車，與一輛要價3000萬元的勞斯萊斯「幻影」發生擦撞，她雖全身多處擦傷，更擔心後續高額維修費而大哭。如今維修費也出爐，可能高達百萬元，而一名疑似幻影車主也出面大器回應。車商建議，即使機車也應該投保第三責任險及超額險，避免和名車擦撞產生巨額理賠問題。

車禍發生於5日晚間嘉義市中興路高鐵大道口，一輛白色機車不慎撞上行駛中的勞斯萊斯。只見勞斯萊斯的左側前輪上方板金疑似受撞凹陷，周圍還有幾處大小刮痕。警方隨後到場調查，將依雙方肇責，事後視雙方意願進行究責。有網友初估維修費用30萬元起跳。

▼機車和「幻影」發生擦撞。（圖／東森新聞）

騎車的劉女全身多處擦傷，但她只擔心後續維修費用而不斷大哭。嘉義市消防局德安分隊員黃致凱表示，撞擊處在轎車駕駛座左側，看起來算滿嚴重；女騎士說她當下也是在地上滾了好幾圈，在救護車上除了擔心傷勢，她說她滿怕痛外，她也很擔心哭說不知道怎處理後續賠償、雙方肇責問題。

而該勞斯萊斯與其他4輛千萬名車一起出遊，當時是在車隊的最後一輛。中古車商吳育才指出，如果撞擊點很準確是在輪軸上，即使對方只是機車，都很可能瞬間造成避震器內移；但從該車禍撞擊點往內推時，很可能連三角架、下支架全部受損，「葉子板是一定更新，如果這樣初估起來，我相信百萬跑不掉。」他也建議，即使機車也應該投保第三責任險及超額險，避免和名車擦撞產生巨額理賠問題。

有網友將此事PO到「嘉義大小事」臉書社團，直呼「機車車主賠慘了。」但不少人透露，「嘉義誰開勞斯萊斯大家都知道。這個車主人很好，不會要機車騎士全賠的啦」、「嘉義開這台的只有那位，以他的氣度肯定不會太過計較。」而一名疑似勞斯萊斯車主也出面留言回應，「我的車有全險，人沒事最重要。」

▼幻影左側前輪上方板金受撞凹陷。（圖／翻攝「嘉義大小事」臉書社團）

▼疑似勞斯萊斯車主出面大器回應。（圖／翻攝「嘉義大小事」臉書社團）