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機車撞上3千萬勞斯萊斯「魅影」　網友嘆賠慘了...老司機：這個車主人很好

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▲機車撞上要價上千萬勞斯萊斯。（圖／翻攝嘉義大小事）

▲機車撞上要價上千萬勞斯萊斯。（圖／翻攝嘉義大小事）

記者翁伊森／嘉義報導

許姓網友5日晚間於嘉義市中興路高鐵大道口，拍下一白色機車撞上一台動輒要價數千萬的白色勞斯萊斯，並上傳臉書《嘉義大小事》，表示「機車車主賠慘了」，隨即引起網友熱議。有網友表示「騎士勇氣可嘉」，也有人表示「人生online瞬間登出....」、「嘉義誰開勞斯萊斯大家都知道。這個車主人很好，不會要機車騎士全賠的啦⋯⋯」，卻也有人留言放心「 嘉義人 臥虎藏龍很多 搞不好 那位騎車的身價幾十個億」。對於摩托車騎士撞上千萬房車民眾看法不一，但表示同情的較為多數。

▲勞斯萊斯受損板金。（圖／翻攝嘉義大小事）

▲勞斯萊斯受損板金，網友初估修護費用30萬起跳。（圖／翻攝嘉義大小事）

車禍發生於嘉義市中興路北向南，一白色機車不慎撞上行駛中勞斯萊斯，只見勞斯萊斯的左側前輪上方板金疑似受撞凹陷、周圍還有幾處大小刮痕，網友初估該車款應為勞斯萊斯「魅影」，維修費用台幣30萬元起跳，警方隨後到場陸續進行調查，將依雙方肇責事後視雙方意願進行究責。

不過，網友則對於騎士撞到勞斯萊斯感到同情，也對勞斯萊斯的車主身分感到好奇。 網友好奇問「數字開頭2嗎？」、「車牌可能是…1122或是2222…」，甚至於有人說「吃力了...看到萊斯萊斯必定遠離...」，但也有人表示，這個車主人很好。

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