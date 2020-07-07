LIVE／喝斥大法官？吳怡農轟國軍作秀？　蔡英文最新回應！

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文7日下午將出席「外貿協會50周年茶會」，屆時她也將接受媒體訪問，回應時事問題。其中，她預計針對海軍陸戰隊演訓釀2死發表看法，同時勢必也會針對前國安會幕僚吳怡農認為，國軍常演訓常流於「表演」等說法進行回應；此外，她會正面駁斥外界流傳她有痛斥大法官等謠言。

吳怡農針對國軍演訓，6日晚間透過臉書表示，我們軍隊的訓練，長期以來大多是為了「表演需求」；漢光演習就是每年最大場的表演，與國家防衛作戰可能面臨的真實情境，有很大的落差。只要順利完成表演，就算是達成任務，「但是，只要我們的操演持續為了作秀、而沒有實際的國防用途，我們的訓練與裝備就不可能完全到位。」

不過，這番說法讓軍方反彈，依照敵情威脅縝密評估，依作戰計畫，秉持仗在哪裡打、部隊就在哪裡訓，達到仿真實戰、趨近實戰場景為目標。他強調，對於有些不實評論，將傷害所有官兵平日勤訓精練的努力、成果，國軍也會持續秉持保國衛民職責，執行各項戰備跟演訓任務，確保國家安全與福祉。

對於本次海軍陸戰隊訓練釀成2死的後續狀況，以及吳怡農的說法，蔡英文下午接受媒體訪問時，勢必成為焦點；另外，針對前大法官許玉秀透過撰文披露，蔡英文日前在接見民間團體時，痛斥前後任司法院秘書長林輝煌及呂太郎一事，她勢必會藉此受訪機會正面駁斥。

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