快訊／蘇貞昌宣布：全國中小學「通通裝冷氣」　2年內完成承諾





▲蘇貞昌宣布，全國中小學全速推動裝設冷氣。（示意圖／記者陳蒲芬攝）

記者袁茵／台北報導

夏季天氣炎熱，全台各校普設冷氣、設立高溫假等議題備受討論。行政院長蘇貞昌7日宣布，將用2年時間，先改進中小學的電力系統、提升安全性，再全面加裝冷氣，其費用會編列在第二階段前瞻預算中，「讓孩子有冷氣，會專心。」

蘇貞昌7日在臉書上表示，為了兌現總統蔡英文的承諾，他已經正式宣布，全國中小學全速推動裝設冷氣。他與蔡英文討論，並經過跨部會審慎的財務規劃後，決定將用2年時間，先改進中小學的電力系統、提升安全性，再全面加裝冷氣

蘇貞昌提及，2年後不論孩子在偏鄉上學，還是就讀市中心的學校，「人人都有冷氣吹。」孩子有權享受安全舒適的學習環境，不該因地區有所差異。

至於裝冷氣費用哪裡來？蘇貞昌強調，改善電力、裝冷氣的費用會編列在第二階段前瞻預算中，冷氣電費也會合理納入補助，政府會用最快、最省、最節能、最公平的方式，讓孩子有冷氣，會專心。

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▼蘇貞昌承諾，全國中小學全速推動裝設冷氣。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）