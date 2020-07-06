漢光翻覆2死「中士仍沉睡」...家屬忍痛：孩子們心中的英雄，該醒了

記者柯沛辰／綜合報導

漢光預演3日發生膠艇翻覆意外，導致3名官兵溺水失去意識，經送醫救治，26歲上兵蔡博宇5日放棄急救，36歲上士陳志榮同日晚間拔管，僅34歲中士阿瑪勒．道卡度仍以葉克膜維繫生命，持續搶救。為此，4位子女寫下祈福卡片，姊夫包金茂也發文喊話，「孩子們心中的英雄，要沉睡多久，該醒了！」

阿瑪勒．道卡度是屏東縣三地門鄉魯凱族，高中畢業，妻子在醫院從事護理工作，兩人育有4名子女，最大的國小4年級，其餘分別是國小2年級、幼稚園剛畢業，最小的年僅2歲。

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▲孩子們親手寫下祈福卡，期盼父親早日醒來。（圖／記者洪靖宜翻攝）

事發後，阿瑪勒．道卡度的妻小和親友4日到高雄左營海軍醫院探視，3個孩子也童言童語寫下「為了你，我們會乖乖聽話」、「我在等你回來抱抱我」、「你要趕快回來，我們會等你」。

同一天晚上，包金茂也在臉書發文喊話，「孩子們心中的英雄，要沉睡多久，該醒了。四個孩子等待你好起來的心，你懂的。你痛，家人更痛，你要加油，我們都在為你禱告！」

▲姊夫忍痛在臉書喊話，「孩子們心中的英雄要沉睡多久？該醒了」。（圖／翻攝自當事人臉書）

許多親友聞訊紛紛打氣，「禱告仰望，天主保佑」、「願上帝紀念守護並醫治祂的孩子，加油」、「願神同在，早日康復，家人們辛苦了」、「加油，祈求上天佑我台灣兄弟早日康復」、「你要努力，我們都在為你禱告」、「求天主垂聽我們的祈禱」。

海軍陸戰隊99旅步二營3日發生翻覆意外，造成4人嗆溺受傷，研判是海象驟變所致。目前除了阿瑪勒．道卡度仍與死神搏鬥，最晚被救起的上兵蔡博宇傷勢過重，5日凌晨在家屬同意下，放棄急救過世；陳志榮上士同日晚間也拔管，還有一名女士官輕傷住院。

▲海軍陸戰隊99旅進行漢光預演時，橡皮艇疑遇海象不佳翻覆。（圖／記者黃子倩翻攝）