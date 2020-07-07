傳蔡英文喝斥大法官呂太郎　林為洲批：嚴重違反憲政分際

▲總統蔡英文。（資料照／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文3月在官邸接見公民團體時，把現任大法官、司法院前祕書長呂太郎找來「喝斥」，引發議論。國民黨團總召林為洲7日受訪時表示，前總統馬英九曾因要求時任檢察總長黃世銘到官邸報告，就被質疑干預司法，而司法院獨立地位受憲法保障，批評蔡英文已嚴重違反憲政分際。

前大法官許玉秀投書媒體指稱，大法官呂太郎在擔任司法院秘書長期間，因未與支持陪審制的民間團體好好溝通，今年3月總統蔡英文在官邸接見公民團體時，把呂太郎找來「喝斥」，對此，司法院由祕書長林輝煌澄清，指控內容絕非事實。

林為洲7日表示，3月27日司改團體等多個公民團體拜會蔡英文，了解司法改革進度，總統竟然當場要林輝煌把現任大法官呂太郎，從司法院叫過去說明，且呂太郎竟也接受這樣的行為，已違反憲政分際。

林為洲表示，前總統馬英九曾要求時任檢察總長黃世銘到官邸報告，就被質疑干預司法，現在只是看到已經被公開的案例，那私下是否還有許多未被公開？此外，司法院的獨立地位受憲法保障，如果總統能隨時把司法院的人或大法官，隨意把人叫過去問事，「將來還有司法獨立嗎？」

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