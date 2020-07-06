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快訊／嚴德發落淚！哽咽下令：全軍完成海陸殉職袍澤生前遺志

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▲▼國防部長嚴德發哭了。（圖／軍聞社）

▲國防部長嚴德發哭了。（圖／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

面對海軍陸戰隊陳志榮上士與蔡博宇上兵，日前在演訓時不幸殉職，國防部長嚴德發6日上午談話時哽咽掉下眼淚，強調殉職官兵不只是陸戰隊的英雄，更是國軍的英雄、國家的英雄，他也當場下令，全軍必須完成海陸殉職袍澤生前的遺志。

嚴德發表示，軍人的階級雖有不同，但是所肩負的責任與使命是相同的，每一位軍人為國家所做出的犧牲與奉獻，都是一樣偉大而值得尊敬。

嚴德發指出，對很多人而言，「軍人」只是一個平凡的名詞，「保家衛國」和「抵禦敵人」，是抽象的；但是對於每一位國軍官兵弟兄姊妹來說，卻是必須要用一生青春，甚至是用生命去堅持的志業，但這也是國軍官兵每天的日常。

「國軍從來不會因為要承擔風險，而放棄訓練或是降低訓練標準。」嚴德發強調，軍人因為肩負的責任重大，在平時的訓練中，必須以貼近實際戰場的景況，從嚴從難、反覆演練，以累積戰力，因此存在一定程度的風險，也唯有嚴格的訓練，在未來可能發生的戰爭中，才能克敵制勝。

▲▼國防部長嚴德發針對海軍陸戰隊演習意外發表談話。（圖／軍聞社）

▲國防部長嚴德發針對海軍陸戰隊演習意外發表談話。（圖／軍聞社，下同）

嚴德發表示，針對這次的事件，重點不在於究責，而是在於必須找出發生的主要原因，加以防範，避免再次讓官兵在訓練中受到傷害，這才是負責任的態度。

嚴德發期勉全體官兵，下周是「漢光36號演習」正式操演，是展現訓練成果與守護家園實力的重要時刻，全體官兵更應該全力以赴完成他們生前努力達成演習任務、踐履軍人捍衛國家安全的遺志，這是大家告慰英靈與懷念殉職袍澤，最有意義的方式。

▲▼國防部長嚴德發針對海軍陸戰隊演習意外發表談話。（圖／軍聞社）

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