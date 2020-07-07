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和男友大吵一架去買刮刮樂　她幸運刮中500萬大獎：立刻和好！

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▲▼彩券,刮刮樂,樂透,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲刮刮樂幸運中獎幫助情侶順利和好。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一名女子日前和男友大吵一架後，為了轉換心情決定開車出遊，沒想到期間請對方去買的一張刮刮樂竟然刮中大獎，幸運贏得美元177,777元（約台幣522萬元），突如其來的喜訊也讓2人因此和好。

來自羅阿諾克市(Roanoke)的女子克里爾(Chyanne Creel)2日領獎時表示，近日她與男友約書亞(Joshua)大吵一架後，2人決定開車兜風，經過加油站商店時她請對方幫忙買飲料以及一張Lucky 7s Tripler的刮刮樂，沒想到幸運刮中最大獎。

克里爾表示，當下她立即興奮告訴男友，「你快看！」2人確認中獎後立即調頭返回商店。根據樂透公司資料，克里爾所中的刮刮樂獎金為最低美元5元（約台幣146元）到最高美元177,777元之間，而要贏得最高獎金的機率為1,040,400之1，超強好運讓彩券公司員工笑稱，「中獎是幫助情侶結束爭吵的最好方式」。

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