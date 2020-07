和男友大吵一架去買刮刮樂　她幸運刮中500萬大獎：立刻和好！

▲刮刮樂幸運中獎幫助情侶順利和好。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國維吉尼亞州一名女子日前和男友大吵一架後,為了轉換心情決定開車出遊,沒想到期間請對方去買的一張刮刮樂竟然刮中大獎,幸運贏得美元177,777元(約台幣522萬元),突如其來的喜訊也讓2人因此和好。

來自羅阿諾克市(Roanoke)的女子克里爾(Chyanne Creel)2日領獎時表示,近日她與男友約書亞(Joshua)大吵一架後,2人決定開車兜風,經過加油站商店時她請對方幫忙買飲料以及一張Lucky 7s Tripler的刮刮樂,沒想到幸運刮中最大獎。

克里爾表示,當下她立即興奮告訴男友,「你快看!」2人確認中獎後立即調頭返回商店。根據樂透公司資料,克里爾所中的刮刮樂獎金為最低美元5元(約台幣146元)到最高美元177,777元之間,而要贏得最高獎金的機率為1,040,400之1,超強好運讓彩券公司員工笑稱,「中獎是幫助情侶結束爭吵的最好方式」。

"Virginia woman wins nearly $200G grand prize on lottery scratch-off ticket after argument with boyfriend" via @FoxNews https://t.co/KlugnZfgYE pic.twitter.com/1Zvn1PsWfM