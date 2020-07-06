爽中6000元太開心！中獎男開車「無法控制自己」　一口氣撞死5人

▲男子開車慶祝中獎，卻因此奪走5條人命。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

西非迦納近來發生一起樂極生悲的不幸事件，一名男子發現自己所買的彩券中獎便和朋友開車慶祝，然而卻因為心情太亢奮導致駕車失去控制，居然因此撞上5人導致可怕車禍。

當地媒體報導，事件發生在沃爾特(Volta)安加洛區(Anlo District)的特洛比(Tegbi)，30歲男子庫多(Wisdom Koodo)發現自己中樂透贏得迦納塞地1,200元（約台幣6,113元），便與朋友一同租車在街上四處亂開慶祝，沒想到因此一次奪走5條人命。

目擊者表示，庫多當時為了超過3輛車子拼命加速，然而卻失去控制衝入附近一棟民宅中，導致屋內5人身亡。死者分別為70歲的福斯蒂納(Faustina Afi Amegashie)、41歲里賈納(Regina Edzia)、17歲瑞貝卡(Rebecca Agbanavor)、9歲埃特南(Etornam Agbanavo)，以及年僅2歲的查勒第(Charity Agbanavor Exornam)。

警方表示，里賈納以及2名年幼孩子當場身亡，重傷的福斯蒂納與瑞貝卡送醫治療後也不幸身亡，員警在庫多的車上發現一把刀、酒類以及不明藥草，目前已將相關嫌疑人拘留。

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