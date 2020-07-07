美副國務卿抵南韓！不排除對北韓「放寬制裁」　求軟化北韓堅硬態度

▲美國副國務卿畢根2019年12月與南韓外交部副部長趙世暎合影。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

為持續與北韓當局取得溝通、協商無核化等議題，美國副國務卿兼對北韓特別代表畢根（Stephen Biegun）與國務院北韓事務副特別代表黃之瀚（Alex Wong）搭乘軍用機，於7日下午3時2分（首爾時間）抵達南韓烏山空軍基地，是新冠肺炎（COVID-19）3月世界大流行以後，美國官員首度訪韓。

畢根與黃之瀚等人7日抵韓後，預計當日與美國駐韓大使哈里斯（Harry B. Harris Jr.）會面，8日上午拜會南韓外交部長康京和（강경화），隨後便和南韓外交部副部長趙世暎（조세영）召開第8次美韓外交次官戰略對話。

雙方預計針對《美韓防衛費分擔特別協定》、南韓加入G7峰會擴大會議、加入以反制中國大陸經濟為構想的「經濟繁榮網」（EPN）等議題進行意見交換，結束後將發表簡短的記者會。

▲美國副國務卿畢根2019年8月與南韓外交部韓半島和平交涉本部長李度勳合影。（圖／達志影像／美聯社）

之後，畢根將與南韓外交部韓半島（朝鮮半島）和平交涉本部長李度勳（이도훈），進行美韓北韓核武首席代表協商，分享雙方對於近日情勢看法，商討如何要求北韓「完全無核化」，並達成朝鮮半島永久和平。

《韓聯社》分析，美國可能於此次無核化協商中，對北韓釋出較柔軟的態度，並呼籲北韓回歸對話機制、停止一切軍事挑釁行為。

對於南韓與美國連日來的舉動，北韓（朝鮮）外務省美國事務局長權正根7日早晨發表談話，再次傳達無意與美方對談之立場，呼籲南韓別「多管閒事」。

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