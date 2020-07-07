動盪紐約市！7天爆74起槍擊案　101人受害「比去年多2倍」　

▲ 紐約市警察局（NYPD）警員。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國2020年以來動盪不斷，先是新冠病毒（COVID-19）重創，造成304萬人染疫，接著是「佛洛伊德之死」引發的大規模示威，社會瀰漫不安情緒。美國警方統計，上周在紐約市遭受槍擊的人數較2019年同期增加逾2倍。

根據《紐約郵報》，紐約市警察局消息人士6日表示，6月29日周一至7月5日周日的7日間，該市發生多達74起槍擊案，受害者有101人。去年同期則有26起槍擊事件，受害者為33人。此外，紐約市上周有18人遭人謀殺，較去年增加6人。

紐約市上周75起槍擊案中，有多達30起集中發生在5日周日，造成48人受害，其中9人死亡。布魯克林、布朗克斯及史泰登島當天在3小時內接連發生槍擊，至少7人中槍，其中5人死亡。

警方6日上午確認，其中1名受害者是來自布魯克林的29歲男子羅賓遜（Anthony Robinson），5日傍晚近6時在布朗克斯區謝里登大道（Sheridan Avenue）附近的東170街（East 170th Street）被擊中胸口死亡。槍手動機目前仍在調查。

晚間8時出頭，3名男子在靠近大學大道（College Avenue）的東171街（East 171st Street）被擊中，地點和前一場致命槍擊案僅相距2個街區。一名22歲男子胸部中彈，一名27歲男子則是頸部中彈，在當地醫院被宣告死亡。另一名29歲受害者手臂中槍，送醫後狀況穩定。

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