美2小飛機相撞「速成火球」急墜38米深湖中　8人罹難含3孩童

▲美國愛達荷州科達倫湖。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

美國愛達荷州(Idaho)當地時間5日下午發生兩架小飛機相撞事故,當局已確認至少8人死亡,其中包括3名孩童。美國國家運輸安全委員會(NTSB)與美國聯邦航空總署都正調查這起意外的細節。

《美聯社》與CNN報導,兩架至少載有8人的小飛機,5日下午2時30分許在科達倫湖(Lake Coeur d'Alene)上方相撞,墜入127英尺(約38公尺)深的湖中。庫特內縣(Kootenai County)警長辦公室6日證實,這起事件沒有倖存者。

