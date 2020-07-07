鮮肉足球員帥氣守門　下秒「天降雷光閃擊」劃破胸口…全身黑煙倒地！

▲俄羅斯鮮肉足球員遭到雷擊。（圖／翻攝自Ласточка）

記者陳亭伃／綜合報導

夏季雷陣雨多，不少人在午後運動都需要躲避突襲的大雨天氣。俄羅斯奧列霍沃-祖耶沃 (Орехово-Зуево)近日發生一起離奇的雷擊事件，一群足球選手午後在球場上練習，未料突然碰到一陣閃電打雷，清晰的雷電閃光劃過球場，瞬間打中一名球員，在他身旁的足球更被彈飛到遠方，場面相當驚人。

綜合俄媒報導，本月4日一名16歲的帥氣鮮肉足球員伊凡（Иван Заборовский）正和隊員們在午間練習，一群人帥氣奔跑在球場上，伊凡則是守門員，這時天空突然發出震耳欲聾的雷聲，開始下起雨來。但教練並未讓球員們進屋休息，反而更加熱血的繼續踢球。

倏地，天空劃破一道雷光閃電打在球場上，也不偏不倚的打中伊凡，在被拍攝的影片中可以看到，伊凡瞬間倒地，且身上冒出陣陣黑煙，而在他身旁的足球，更因此噴射道幾公尺之外，眾人一陣驚呼。其他球員們立刻上前為他急救，並通知救護人員到場。

在救護人員到場前，練替伊凡進行CPR急救，送往醫院檢查之後，發現伊凡的肺部遭到嚴重受損，且有一條深刻的傷痕，2日後伊凡終於清醒，恢復狀態也相當良好。不少網友看到雷擊的畫面，直呼「真的太恐怖了，彷彿像拍電影一樣。」

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