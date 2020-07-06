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兒子過世…老爸「貼身照顧媳婦」　2年後「直接升格老婆」開心娶進門！

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▲▼兒子死後兩年，老爸娶了兒媳。（圖／翻攝自hindi.oneindia）

▲兒子死後兩年，老爸娶了兒媳。（圖／翻攝自hindi.oneindia）

記者陳亭伃／綜合報導

古有父債子還，印度現在卻有兒妻父接管！印度恰蒂斯加爾邦日前出現一門特殊的喜事，一名老父因為兒子兩年前去世，之後媳婦一直沒有搬出家裡，持續「守寡」，沒想到老父跟媳婦兩人相處久了，竟萌生出愛意，向家人坦承之後也決定舉辦婚禮，這門婚事在保守的恰蒂斯加爾邦成為突破社會框架的最佳案例。

綜合外媒報導，這名老父的兒子高塔姆（Gautam Singh）與22歲妻子阿爾蒂（Aarti Singh）結婚僅兩年就過世，然而阿爾蒂卻沒有因為喪夫而搬離家裡，反而乖乖待在丈夫家守寡，2年多來與高塔姆的父親一起過日子，沒想到兩人朝夕相處之下竟萌生情愫，漸漸開始出現曖昧舉動。

兩年多來高塔姆的父親將阿爾蒂無微不至的照顧，於是決定將媳婦升格為老婆，但因為印度保守的社會風氣，猶豫許久。然而不久前恰蒂斯加爾邦才通過法律，該地區可以接受「寡婦再婚」，因此阿爾蒂與高塔姆的父親決定攜手突破社會眼光，繼續共組家庭。

上月30日兩人舉辦簡單的婚禮，正式將兩人的關係改變為「夫妻」，而親友們也理解兩人的情路與心情，紛紛到場給予祝福。當局也表示，這樣的案例在該地區可以做為「新的範例」，讓寡婦們同樣可以再擁有新的感情與家庭。

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