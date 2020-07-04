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俄航太軍總司令：S-500是「第一代太空防禦系統」　可摧毀太空高超音速武器

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▲▼俄羅斯航太軍總司令認為，S-500就是「第一代太空防禦系統」。（圖／翻攝自Pravda Report YouTube）

▲俄羅斯航太軍總司令認為，S-500就是「第一代太空防禦系統」。（圖／翻攝自Pravda Report YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯在去年7月開始生產S-500「普羅米修斯」防空系統，除可攔截高超音速武器，甚至可以打擊地球低軌道衛星，當時就預計2020年開始在俄羅斯航太軍服役，而航太軍總司令蘇羅維金（Sergey Surovikin）甚至直言，S-500就是第一代的太空防禦系統。

根據俄羅斯媒體《紅星報》報導，S-500「普羅米修斯」防空飛彈系統將具備在近地空間摧毀高超音速武器的能力。俄羅斯「金剛石-安泰」公司（Almaz-Antey）總設計師索濟諾夫（Pavel Sozinov）之前表示，S-500防空系統能夠攔截距地面數百公里目標。

蘇羅維金認為，根據S-500的技術特徵，可以將這套系統列為「第一代太空防禦系統」，因為根據S-500防空系統的特點，除能夠摧毀空氣動力目標和彈道目標外，還可以摧毀包括近太空在內的所有型號高超音速武器，基本上目前不存在類似於這套系統的軍備。


根據美國五角大廈（The Pentagon）推測，S-500能夠摧毀600公里外的目標，同時跟蹤10枚20馬赫速度的超音速彈道移動目標。由金剛石安泰中央設計局研發，它能夠打擊600公里外的飛彈及400公里的戰機，具有類似愛國者飛彈的攔截能力，發射車則從4管升級成6管聯裝最大射高為180至200公里，攔截目標最大飛行速度5000米／秒（15倍音速），攔截彈道飛彈射程3500公里以內，雷達最大探測距離為3000公里。
 

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