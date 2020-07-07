印國防部批准33架戰機採購　原有59架米格-29戰機升級

▲中印衝突後，印度開始加緊增購軍備。圖為蘇-30MKI戰鬥機。（圖／取自免費圖庫Wikipedia）



實習記者陳妙津／綜合報導

中印邊界衝突後，印度國防部除了「緊急採購」33架戰鬥機外，更宣布要將原有59架米格-29戰機升級，並稱是為了「增強印度空軍的戰鬥中隊戰力」，還表示已經批准印度空軍、海軍及國防研究與發展組織等3個軍事部門進一步開展導彈裝備，並部署彈藥及升級陸上戰車裝備。

綜合外媒報導，印度國防採購委員會（Defence Acquisition Council）2日與印度國防部部長會談，並批准通過戰機採購案，33架新進戰鬥機中，21架是向俄羅斯購買的米格-29戰機（MiG-29），另12架則是透過斯坦航空工業有限公司（Hindustan Aeronautics Ltd）添置的蘇-30MKI戰機（Su-30MKI），並將購置248枚空對空飛彈升級原有戰機，採購的總金額高達24.3億美金（約為新台幣715億元）。

印度國防部聲明補充，加強印度防禦能力是因「需要增強武裝力量捍衛疆界」，呼應總理莫迪所提出的「自立自強的印度」一說。印度官員則指，自印度國防部長辛格（Rajnath Singh）上（6）月訪問莫斯科，參與第75屆勝利日遊行後，採購案便推行地相當順利，期望俄國能盡快交貨。

除了戰機採購與升級外，印度也推進3個軍事部門的導彈系統配置，包括配置248枚阿斯特納飛彈（Astra Missile）空對空飛彈給印度空軍、海軍，以及批准印度國防研究與發展組織（DRDO）研發案，進一步開展新型1000公里陸地攻擊巡航飛彈的設計及開發。阿斯特納飛彈為印度國防研究與發展組織所研發，是印度自製的第一型中程空對空飛彈。

隨著南亞軍事現代化，印度已經成為世上最大的武器進口國之一，即使在過去十年間，印度已經開始慢慢轉向美國及以色列採購軍備，但仍有超過一半的軍事配件來自俄國。軍事分析師貝迪則表示，採購俄羅斯戰機將提高印度空軍的中隊人數，一個中隊包括18架戰機。