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她留處女夜等新婚激戰　老公脫褲竟是「奈米3cm」躺床…期待秒成怨恨！

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▲▼男子,陰莖,下體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子被老婆發現「奈米屌」。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

縱使在如今觀念開放的時代，仍有不少人遵守「拒絕婚前性行為」的原則，可能出自於宗教信仰、個人原則等，但這也可能讓自己的性生活處於一定的風險之中。國外一名女網友就在「Reddit」上發文，自己因為遵守拒絕婚前性行為的原則，直到洞房花燭夜那天，老公脫下褲子，她完全不敢相信自己眼前的「風景」。

綜合外媒報導，一名20多歲的女網友在論壇上表示，跟丈夫交往六個月都僅維持在牽手、擁抱的狀態，拒絕婚前性行為，決定訂婚之後又過了6個月才結婚，整整一年來，小倆口完全都沒有「越矩」的行為。

直到新婚當天，女網友與丈夫準備激戰一場，沒想到卻在丈夫脫下褲子之後，卻意外發現對方深藏「奈米級」的陰莖，當下自己的表情傻眼讓丈夫都看到，於是草草結束第一回合。蜜月回到家後，女網友在論壇上表示，「老公只有幾乎3公分的奈米下體，如果抱怨會不會太過分？」

沒想到許多鄉民看到之後，都卻安慰女網友，「你丈夫在婚前其實就應該要告知」、「沒事的，你有你身為女性的權益」、「兩人需要溝通吧」、「你有權說出自己的感受」、「已經結婚才知道，這樣真的有點難過」。

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