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女國手宿舍輕生亡！部長致歉...教練、隊長「否認施虐」落淚：感到心痛

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▲「慶州市廳」教練金圭奉、隊長張允貞等人遭控長期毆打、霸凌崔淑賢。

記者羅翊宬／編譯

南韓鐵人三項國家代表選手崔淑賢（최숙현，音譯）選擇以輕生的方式，控訴遭教練、隊長、隊醫長期集體霸凌。今（6）日上午前隊友在國會加碼爆料「慶州市廳」隊長張允貞（장윤정）的惡行；而遭指控的3人在國會上全盤否認犯案，僅針對崔淑賢喪命表示痛心。

根據《韓聯社》，遭指控長期霸凌崔淑賢的「慶州市廳」隊教練金圭奉（김규봉，音譯）、隊長張允貞、隊醫安周賢（안주현，音譯）6日上午，以關係人身份出席國會文化體育觀光委員會常任委員會，對於國會議員李鏞（이용）質疑體壇是否侵害人權、虐待選手，表示子虛烏有。

金圭奉表示，「我怎麼可能毆打、語言霸凌選手？不過我承認身為教練，竟然對選手遭暴打一事不知情。」；張允貞也斬釘截鐵道，「從未毆打（崔淑賢）過選手。」

李鏞逼問，「難道不願向死去的崔淑賢道歉嗎？」；金圭奉與張允貞異口同聲答道，「雖感到心痛，但我們已經接受警方調查了。」

▲▼曾在2010廣州亞運奪銅的南韓國手張允貞，被控長期霸凌崔淑賢。（圖／達志影像／美聯社）

▲曾在2010廣州亞運奪銅的南韓國手張允貞，被控長期霸凌崔淑賢。（圖／達志影像／美聯社）

共同民主黨籍國會議員朴釘（박정）、手球選手出身的同黨國會議員林五卿（임오경）問道，「崔淑賢慘遭無差別暴力毆打時，你們到底都在做什麼？」；對此，金圭奉答道，「我從沒出手打過她，當我聽到她被打時，我還阻止過隊醫」

另一名共同民主黨籍國會議員都鍾煥（도종환）提問，「有用衣帽掛勾架施暴嗎？」、「有踩斷過選手的手指嗎？」、「有賞巴掌，把對方打到耳膜破裂嗎？」、「有用球棒施暴嗎？」；對此，金圭奉皆全盤否認。

而金圭奉也透露，事發後曾寄簡訊給崔淑賢父親，表示會離開體壇，以示負責；不過卻也承認，該封簡訊是在對方出言威脅，迫不得以下才寄出去的，並不代表須對崔淑賢輕生一事負責。

▲▼南韓文化體育觀光部長朴良雨向被害者、遺族致歉。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓文化體育觀光部長朴良雨向被害者、遺族致歉。（圖／達志影像／美聯社）

南韓文化體育觀光部長朴良雨（박양우）向崔淑賢、遺族、全國民眾致歉，表示目前全案將成立特別調查團，並委託檢方偵察。

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