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高一性教育課要學生帶香蕉「教戴套」　家長打爆電話怒罵：助長性侵！

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▲▼保險套。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 老師希望教學生如何使用保險套。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／編譯

南韓全羅南道一名高中老師為教授性教育課程，要求學生準備香蕉，由他準備保險套，希望示範如何正確使用。未料學生家長聽聞此事後打爆學校電話，怒罵該名教師此舉「會助長性侵」，讓他不得不更改授課內容。事件曝光後，引發網友熱烈討論。

根據全南教育廳，潭陽郡一所男女混校的高中教師上周在一年級學生的「技術與家政」課堂上教到「懷孕與生產」單元，要求學生下次上課時準備5根香蕉。他則利用學校保健室的保險套，計畫示範保險套的使用方法。

學生將此事與家長分享後，校方便不斷接到抗議電話。有家長指出，「準備保險套和香蕉，如此仔細地教授性教育的話，反而可能助長性侵。」校長受訪時則表示，該名教師當時是出於教育目的，認為仔細教學才會有教育效果，現已聽取家長的指教，取消上述授課內容。

這起事件6日透過媒體曝光，南韓網友紛紛留言表示，「老師本來想好好教，家長卻來潑冷水，這樣要怎麼教育？」、「比起精子卵子，教保險套怎麼用還比較像性教育吧」、「家長的想法也太傳統了吧」、「我自己要教小孩會有點尷尬，反而希望學校可以幫我教」、「我想頒獎給這位老師」、「不會避孕的話，真的生了小孩誰要負責？」、「家長太無知了，這才是真正的教育啊」。

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