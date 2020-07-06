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23歲女國手受虐宿舍輕生！隊長遭控「逼跳樓」毆打全身血...冷笑：別作秀

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記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓鐵人三項國家代表女選手崔淑賢（최숙현，音譯）6月底選擇跳樓輕生，控訴教練、隊醫、隊長等人長期以來的暴力、言語霸凌等行為，死時年僅23歲。今（6）日，聲稱目睹崔淑賢受虐過程、甚至遭教練等人以同樣手法對待的前隊友，在平昌冬奧國家代表隊教練出身的未來統合黨籍國會議員李鏞（이용）陪同下，至國會召開記者會，具體公開加害教練、隊長的姓名，目前推估受害者達6人。

根據《朝鮮日報》與《韓聯社》報導，崔淑賢的前所屬隊伍「慶州市廳」的2名前隊友指控，害崔淑賢輕生的罪魁禍首是教練金圭奉（김규봉，音譯）、隊長張允貞（장윤정）、擔任隊醫的物理治療師安周賢（안주현，音譯），其中最該被撻伐的是隊長張允貞。

張允貞是南韓鐵人三項國家代表隊的選手，2010年曾在廣州亞運獲得銅牌，2018年更在雅加達亞運奪得銀牌。

「回想起我們為慶州市廳隊效力的時候，每月至少有10天以上被毆打、被辱罵，簡直是場噩夢！」

▲▼曾在2010廣州亞運奪銅的南韓國手張允貞，被控長期霸凌崔淑賢。（圖／達志影像／美聯社）

▲曾在2010廣州亞運奪銅的南韓國手張允貞，被控長期霸凌崔淑賢。（圖／達志影像／美聯社）

2名前隊友以沉著、冷靜的語調，痛批體壇環境封閉，對教練與隊長來說根本是折磨、欺凌隊員們的天堂。前隊友表示，張允貞擅長挑撥離間隊友們的關係，不僅24小時毆打、言語羞辱隊員，甚至會監控被虐隊員的行動，嚴禁對外界洩漏受虐事實，「有次她趁我睡覺時，竟然溜進我房間，解鎖我的手機，偷看我的簡訊內容。」

「隊長（張允貞）不但罵淑賢是精神病患，甚至連她爸爸也一起罵！某次淑賢被隊醫毆打，邊看著手機放聲痛哭，她竟然對淑賢說，『妳別在作秀了』」；另名隊員補充道，「某次訓練時犯了失誤，隊長明知我有懼高症，卻還抓著我的脖子，強拉到頂樓，對我說，『想死就自己跳下去吧』；有次我得重感冒，沒辦法接受訓練，隊長竟然唆使前輩拿木板毆打我。」

▲▼被控長期言語霸凌、毆打崔淑賢的鐵人三項教練金圭奉。（圖／翻攝自나무위키）

▲被控長期言語霸凌、毆打崔淑賢的鐵人三項教練金圭奉。（圖／翻攝自나무위키）

2名前隊員接著指控教練金圭奉，表示2016年8月只因為與崔淑賢中午喝了杯可樂，就被教練以體重過重為由，強餵20萬韓元（約新台幣5千元）的麵包，從下午吃到凌晨，嘔吐仍繼續吃；某次只因吃堅果便被教練以堅果罐毆打頭部，便被強壓至牆壁，賞耳光、毆打胸部；2019年3月只因為吃水蜜桃，便遭教練與隊醫帶到喝酒的聚會上毆打。

2名前隊員表示，到國外比賽時，教練還要求將80萬至100萬韓元（約新台幣2萬5千元）匯至隊長的銀行帳戶；在與父母聚餐時，教練甚至向父親嗆聲，「去橋邊打一架吧！」

2名前隊員指控身為物理治療師的隊醫安周賢，「他騙我們說自己是大學教授，還以治療的名義亂摸胸部、大腿；某次還強拉崔淑賢，威脅說要把她逼到自殺才甘願。」

▲▼「慶州市廳」隊醫安周賢，被指控毆打崔淑賢，還性騷其他女隊員（圖／翻攝自나무위키）

▲「慶州市廳」隊醫安周賢，被指控毆打崔淑賢，還性騷其他女隊員（圖／翻攝自나무위키）

崔淑賢的父親崔永熙（최영희，音譯）6日早晨接受CBS電台《金賢貞的新聞秀》電訪時爆料，女兒生前曾在學姊的教唆下，被學弟以拖把柄毆打至瘀青；到紐西蘭比賽的機票錢，還被教練要求自掏腰包，匯款達250萬韓元（約新台幣6萬1千元）。

2016年2月至紐西蘭參加戰地訓練時，教練只因崔淑賢水喝太多致體重增加，影響戰績，便要求3天不准吃飯，「咬緊牙關！以後只要被我看到妳結屎臉，我保證不放過妳。」

崔淑賢用手機錄下與教練的對話內容，並在筆記本上記錄受教練、隊長、隊醫等人霸凌的心路歷程，即便事後於今年2月依序向警方、檢方、慶州市廳、大韓體育會、大韓鐵人三項協會控訴，卻屢遭吃案、冷處理，6月26日向母親傳送訊息，希望代為公開教練等人犯行後，選擇跳樓輕生，才引起南韓媒體與社會高度關注。

教練金圭奉、隊長張賢貞、隊醫安賢周否認上述指控。

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