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iOS 14測試版效能比一比！　iPhone SE v.s iPhone 11結果出爐

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▲iOS 14最完整功能介紹 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iOS 14版本可望為iPhone帶來性能與效能上的提升。（圖／記者洪聖壹攝）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果發布的iOS 14新版本，加入了許多新功能和優化設計，目前僅對開發者人員釋出測試版，預計會在這個月對所有用戶釋出公測版。國外YouTube頻道「iAppleBytes」針對搭載A13處理器的 iPhone SE 和 iPhone 11 兩款手機，做升級新版本後的性能與電力測試，結果顯示 iPhone 11 有小幅提升。

蘋果官方表示，今年秋季會對此次支援 iOS 14 的所有 iPhone 用戶（最舊款追溯至 iPhone 6S 及初代 iPhone SE），正式釋出版本更新。

「iAppleBytes」針對 iPhone 在從iOS 13.5.1升級到iOS 14後，做性能測試，結果發現 iPhone SE （2020）電力從4小時10分鐘變成4小時12分鐘，顯然在 SE 上並不顯著；而 iPhone 11 升級後從6小時17分鐘提升到6小時40分鐘，效能上有大約9％的小幅提升。

在跑分測試的部份，iPhone SE 從2506變成2512分，並不顯著；而 iPhone 11 則從3630分提升到3988分，也大約有9.9％的小幅提升。

iOS 14目前仍處於Beta 1的階段，而先前也有 iPhone 6s 用戶反應電力耗損過快的問題，蘋果即將推出的新版本，可望在性能上有更進一步的改善。

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