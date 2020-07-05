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iPhone 6s升級iOS 14有亮點！　「意外流暢」有望再戰一年

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▲iPhone 6s。（圖／記者洪聖壹攝）

▲蘋果發表新一代大改版 iOS 14系統，iPhone 6s系列也在支援升級名單之中。（示意圖／資料照）

財經中心／綜合報導

蘋果（Apple）今年6月在開發者大會（WWDC）上發布新一代iOS 14，其中2016年上市的iPhone 6s系列也能升級，YouTuber Brandon Butch近期分享實測影片，發現iPhone 6s在iOS 14上的表現讓人驚豔。

蘋果今年在開發者大會上帶來iOS 14的系統預覽，針對iPhone加入新的功能與設計，引起果粉高度關注，同時也更新支援機型名單，包括iPhone 6s系列、第一代iPhone SE等都能升級到新版iOS 14系統，引起各界好奇最舊支援到iPhone 6s系列的性能表現。

YouTuber Brandon Butch近日發布一段實測影片，介紹iPhone 6s在iOS 14提供新功能的表現，無論是AppClips、畫中畫等新功能，或是App Library桌面管理、Widget等體驗，幾乎感受不到明顯卡卡的現象，看起來使用上相當流暢。

iOS 14新增畫中畫功能，用戶可以在觀看影片時，同時使用其他APP，可將影片以小視窗的方式繼續撥放。從這段影片中也發現，移動影片視窗反應出現一些延遲的現象，但iPhone 6s使用的A9處理器、2GB的RAM，歷經幾次更新，因此在執行操作上有限。

此外，iOS 14目前仍處於Beta 1的階段，而先前也有iPhone 6s反映電池消耗過快的問題，因此蘋果即將推出的新Beta版本，可望在性能上有更進一步的改善。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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