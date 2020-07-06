2021年5G手機最大品牌可能是「它」！　三星龍頭地位不保

▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自svetapple.sk）



記者謝仁傑／綜合報導

5G會在2020下半年引爆更激烈的戰火，因為蘋果首款5G手機將在9月發布，屆時猶如在市場中投下一顆震撼彈。目前根據《Strategy Analytics》的數據，今年5G手機銷售上看2.34億支，相比之下，2019年僅交付了1,860萬支5G手機，銷量有望增長12倍。

三星的Galaxy S10 5G是全球首款5G手機，華為很快推出了Mate 20X 5G，報導指出2020年第一季，三星以830萬支的銷售量領先全球5G手機市場，贏得了34％的市占率；其次是華為，銷售800萬支5G手機，佔全球33.2％的市占率。不過iPhone 12將在近幾個月內發布，勢必會重新影響5G的市占率分配。

儘管目前由三星獨霸5G寶座，但報導指出，蘋果將成為下半年5G手機的第二大暢銷產品，市占率可望達21.4％，三星很可能會下滑到17.8％居第三位；華為的市占率預計將減少到27.3％，但由於世界其他地區已經將華為手機拒於門外，華為只能加強在中國市場的努力，但仍足以讓它的市占率維持領先。

《Strategy Analytics》估計，由於美國和歐洲的強勁需求，以及5G網路的擴展，蘋果將在2021年取代華為，成為5G手機的最大品牌。

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