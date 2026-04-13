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粉紅超跑超準定位原理曝光！原來神轎沒裝GPS　全靠信徒「與神同行」

▲白沙屯拱天宮媽祖昨深夜舉行「放頭旗」儀式，86歲的值年爐主陳廣雄因病缺席，改兒子代表出席。（圖／記者楊永盛攝）

▲白沙屯拱天宮媽祖昨深夜舉行「放頭旗」儀式。（圖／記者楊永盛攝）

記者吳立言／綜合報導

2026 年白沙屯媽祖進香活動於 4 月 12 日深夜起駕，展開為期 8 天 7 夜的徒步行程。隨著行程推進，越來越多民眾透過手機掌握「粉紅超跑」的即時動向，也讓不少網友開始討論，這套定位機制究竟是如何運作。

即時定位來源曝光　工程師打造免費系統

白沙屯媽祖 GPS 即時定位服務，其實並非透過安裝在神轎內的追蹤設備，而是由一名信徒工程師吳政賢於 2015 年開發推出的專屬 APP。該系統經多年改良，持續提供免費服務，成為信徒掌握進香路線的重要工具。

▼視訊直播背包。（圖／記者吳立言攝）

▲▼4G視訊直播背包。（圖／記者吳立言攝）

背著設備跟隨　5G 背包人工定位同步傳輸畫面與訊號

實際運作方式並非自動定位，而是由專屬團隊人員背負 GPS 設備，全程步行緊跟媽祖神轎。透過「人跟轎」的方式，即時回傳位置資訊，確保定位精準度。

團隊成員身上配備所謂的「5G 背包」，能快速傳輸定位數據與現場影像，同時搭配攝影機、麥克風及無線電設備，提供即時直播與定位資訊。這樣的配置讓遠端民眾能同步掌握進香動態。

訊號仍有誤差　團隊籲保持距離

不過，GPS 訊號仍可能受到天氣、電力或通訊死角影響，定位資訊僅供參考。此外，由於直播與定位人員需在人群中移動作業，團隊也呼籲民眾避免推擠，給予工作人員必要空間與支持。

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