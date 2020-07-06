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新iPhone盒裝傳「省充電器」　蘋果問卷透端倪

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▲▼充電、豆腐頭。（圖／記者陳俊宏攝）

▲蘋果電源轉接器「豆腐頭」是iPhone盒裝多年的「標配」。（圖／記者陳俊宏攝）

記者王曉敏／綜合報導

日前天風國際證券分析師郭明錤曾爆料，新一代iPhone的盒裝將不再納入有線耳機及電源轉接器，而上周蘋果的一項用戶調查似乎也進一步證實了相關消息。

綜合外電報導，有國外網友在社群網站上表示蘋果透過電子郵件向發送一份問卷調查，其中有一個題目問道：「過去在您更換了新手機之後，對於舊有的充電器會做什麼樣的處置？」下方的回答選項則包括：送給家人朋友使用、回收、已遺失、已無法正常使用、持續於家中使用及仍可使用但沒在用。

此提問意外引起不小的關注，因為此前已有不少消息稱蘋果將自iPhone 12系列起，不再配備豆腐頭充電器與有線耳機EarPods。據郭明錤的說法，蘋果此舉主要是為了抵銷5G網路元件的成本，不僅能大大縮小iPhone包裝盒的尺寸，有助降低蘋果貨運成本，對一直致力於環保工作的蘋果來說，也有助於更好地維護環境。

事實上，若是資深果粉，家中的確可能已備有大量豆腐頭及EarPods耳機，因此若蘋果想縮減盒裝，應是不會有太嚴重的「戒斷」反應，不過這仍舊可能會引起部分果粉的不滿，認為蘋果此舉有「自肥」嫌疑，一些外媒認為，取消盒裝內的EarPods有助於增加 AirPods系列無線藍牙耳機的銷售。

目前外界普遍認為蘋果將於今年下半年推出首款5G iPhone，不過考慮到各國的5G商轉進度略有不同，且4G手機的需求也依然存在，日前有消息指出，除了預期的4款5G iPhone外，蘋果今年下半年將再推出兩款4G iPhone 12，5.4吋售價為549美元（約新台幣1.64萬元）起，6.1吋則為649美元（約新台幣1.93萬元）起。

綜合此前報導，5G版5.4吋iPhone 12的售價應為649美元（約新台幣1.95萬元）；6.1吋iPhone 12則預計為749美元（約新台幣2.25萬元）；iPhone 12 Pro系列起售價則與前代相同，6.1吋版為999美元（約新台幣3.01萬元），6.7吋版為1099美元（約新台幣3.31萬元）。

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蘋果iPhone 12充電器

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