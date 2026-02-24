技嘉AORUS攜手林昱珉進化！頂級電競硬體助玩家全方位制霸

▲AORUS攜手旅美投手林昱珉續航合作，以頂級電競裝備與AI效能助玩家「巔峰進化，玩全制霸」。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

全球電腦領導品牌技嘉科技（GIGABYTE）近日正式宣布，旗下頂級電競品牌AORUS持續攜手旅美棒球投手林昱珉，雙方再度「續航」合作，帶領玩家感受有如力拚大聯盟的職人熱力！

自2025年起，林昱珉即擔任AORUS代言人，以正面積極、勇於挑戰的形象獲得廣大粉絲與玩家認同。步入新的一年，雙方再度以「巔峰進化，玩全制霸」為核心理念，透過球場王牌與電競王牌的夢幻跨界，將不斷突破自我、追求極致的熱血精神傳遞給所有年輕世代。近日除了發布全新形象廣告，技嘉科技更針對廣大玩家與球迷推出限時抽獎活動，幸運的粉絲有機會將林昱珉親筆簽名的電競筆電帶回家！

新世代AI電競產品 助玩家主宰戰場

眾所皆知，AORUS長期致力於打造全方位且高效能的電競解決方案，旗下產品涵蓋電競筆電（Laptop）、電競螢幕（Monitor）、主機板（Motherboard）、顯示卡（Graphics Card）與電競周邊（Peripheral）等。新的一年，AORUS持續進化，推出更強悍的AI電競產品，結合領先業界的AI技術與創新硬體設計，強化運算效率與視覺流暢度，協助玩家在瞬息萬變的遊戲對戰中主宰全局，勇敢迎戰每一場挑戰！

相比過去單純追求硬體規格，現在有了AI加入電競產品，玩家最直觀的感受想必就像是直接換上了一顆「神級大腦」！以前玩3A大作可能要在畫質與流暢度之間痛苦二選一，現在AI能聰明地幫玩家邊玩邊即時偵測，例如自動讓幀數大幅提升並縮短延遲，讓各種打鬥、進化或瞬息萬變的遊戲對戰畫面不只漂亮，更流暢到如同身歷其境，幫助玩家主宰全局。

▲林昱珉使用AORUS電競筆電實測AI電競戰力，無論遊戲或創作都能以高效運算與流暢畫面主宰全局。

看準旅美王牌投手林昱珉在投手丘上展現的驚人控球壓制力，正如AORUS對於「精準」與「極致」的堅持。迎來新的一年，AORUS系列產品也持續創新研發，透過AI技術的動態調控與硬體的強悍性能，全力支持玩家挑戰巔峰！



雙強再度聯手 體現運動員與科技的極致共鳴

林昱珉在國際賽場與美職體系中展現強大心理素質、控球壓制力與持續進化的鬥志，目前正努力向大聯盟（MLB）投手丘邁進。而在台灣，技嘉AORUS電競產品亦持續進化升級，以最強硬體力挺每一位玩家與台灣王牌。

2026年技嘉再度邀請林昱珉擔綱代言人重任，除了看中其不斷突破的王牌實力，更希望透過其職人態度，傳達AORUS產品在電競場上「主宰全局」的霸氣。技嘉科技表示，林昱珉挑戰美國職棒的過程，體現了持續突破與不斷進化的價值，「這正是AORUS品牌理念的最佳詮釋！」透過與林昱珉的合作，技嘉也期待將「巔峰進化，玩全制霸」的精神，傳遞給所有玩家與年輕世代。

林昱珉同時也對此次續約表示相當振奮，他認為無論是在球場上拚搏，還是玩家在電競世界中追求勝利，背後都需要堅持與強大的支持，「能再度與技嘉AORUS合作我感到非常榮幸，因為我看到了AORUS所代表的精神，和我努力實現大聯盟夢想的心情不謀而合！」

▲AORUS電競筆電細節特寫：RGB燈效與硬體設計升級，打造更沉浸、更流暢的新世代AI電競體驗。



AORUS熱血應援為中華隊加油 抽林昱珉簽名筆電

為了回饋長期支持AORUS與林昱珉的粉絲玩家，並同步為中華隊應援，「AORUS熱血應援」登錄抽獎活動，從3月1日到3月31日止，活動期間內，消費者只要購買AORUS全系列產品，並前往AORUS官方活動頁面完成資料登錄，即可獲得珍貴的抽獎資格。

幸運玩家有機會獲得超級難得的林昱珉親筆簽名電競筆電或是親筆簽名棒球！隨著新的一年開展，電競與AI加速蓬勃發展，AORUS誠摯邀請廣大玩家一同加入這場進化旅程，選購頂尖電競裝備、裝備最強AI產品之餘，還能一舉拿下台灣王牌投手的專屬紀念。

▲AORUS限時活動祭出王牌好禮，完成登錄就有機會把林昱珉親筆簽名電競筆電帶回家。



更多活動詳情請關注：



AORUS 官方活動登錄頁面： https://www.aorus.com/zh-tw/explore/events/202603aorus-registration-promo

FB 粉絲團： https://www.facebook.com/AorusTW/

IG 官方帳號： https://www.instagram.com/aorus_tw/