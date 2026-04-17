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Macbook Neo 成蘋果「最特別產品」　持續努力實踐環境守護承諾

記者蘇晟彥／台北報導

追求永續環保成為大企業近年目標，蘋果在近期推出Macbook Neo，除了以平價讓新手進入蘋果生態系外，也是旗下「低碳設計」突破筆電，創下碳足跡最低的製程，以60%回收金屬成為蘋果產品系列之冠。此外，蘋果在近年努力下，所有外盒包裝就實現100%纖維化，成功去除塑膠等，將持續努力，在2030年前完成多項環境守護承諾

▲▼ 。（圖／蘋果提供）

Macbook Neo不僅引爆全新蘋果熱潮，同時也是蘋果旗下碳足跡最少的電腦。這款在「低碳設計」上大突破的Macbook Neo作為蘋果環境科技的集大成之作，MacBook Neo 以兩大面向－材料節約、一體化開孔，大幅降低鋁金屬的使用量，同時最大限度提高材料利用率。

Macbook Neo 同時也有60%回收物製成，特別是在電池、關鍵組件，使用100% 使用再生鈷（用於電池）、再生錫（用於焊料）、再生金（用於電路板鍍層）以及 100% 再生稀土元素（用於磁體）等，讓整個電腦全生命週期碳排放僅約 100 公斤二氧化碳當量（CO2e），比其他同業產品的數據低約 25-50% 。

此外，最令蘋果自豪的莫過於蘋果產品包裝（含螢幕保護貼與提把）均實現 100% 纖維化，消費者可直接在家中回收。

▲▼ 。（圖／蘋果提供）

對此，蘋果2030年期望達到探中和的里程碑，但截至目前為止成績卓越，包含蘋果的直接供應商於去年在 Supplier Clean Energy Program 的推動下採購超過 20 GW 的再生能源，並產生超過 3,800 萬兆瓦時的電力。這些潔淨電力足以為超過 340 萬個美國家庭提供一整年的用電。

此外，Apple 另外採購了 1.8 GW 的再生能源，持續以 100% 再生電力供應其辦公室、零售店和資料中心。公司也在全球推動新的再生能源專案，以 100% 潔淨電力對應顧客在為其 Apple 產品充電與供電時所使用的能源，持續朝 Apple 2030 目標邁進。

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