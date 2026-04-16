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LINE聊天頁面改版「一票人嫌難用」　網哀號：更新後還超卡

▲▼LINE更新爆災情！大改版卡頓死機　用戶哀號：還我舊版。（圖／翻攝自LINE官網）

▲LINE聊天頁面大更新，但不少網友抱怨新版頁面難用。（圖／翻攝自LINE官網）

記者趙蔡州／綜合報導

通訊軟體LINE是多數台灣人日常生活中不可或缺的APP，LINE上月底宣布全新改版，新增「好友分頁」、「所有相簿」入口，並將各項常用功能集中收納，不過功能實際上線後，卻引起許多網友不滿，表示介面越改越難用，還能有抱怨系統嚴重卡頓，希望能「回到舊版」。

新增好友分頁與相簿入口　主打操作更直覺便利

LINE在3月30日宣布推出全新改版，主打聊天頁面全新升級與三大便利功能，分別是新增「好友分頁」、「所有相簿」入口，以及將各項常用功能集中收納，透過簡化操作路徑，讓溝通體驗更直覺，且更新採批次發布，用戶更新至LINE 26.4.0（含）以上或最新版本，將陸續看到新版聊天頁面。

▲▼LINE更新爆災情！大改版卡頓死機　用戶哀號：還我舊版。（圖／翻攝自LINE官網）

▲本次改版新增「好友分頁」、「所有相簿」入口，以及將各項常用功能集中收納。（圖／翻攝自LINE官網）

新版聊天全混一起　網友怨難用易誤觸

不過許多網友更新後，顯然非常不習慣新版的設計，紛紛在Threads 抱怨，「新版真的很亂，將好友、群組、官方帳號、社群的聊天全混在一起」、「真的難用，常常看錯不知道訊息在哪」、「只有我一個人覺得LINE 更新後的介面很難用嗎」、「超容易按到，然後就卡住，爛爆」、「怎麼回到舊版」。

卡頓問題也被點名　是否為Bug仍待確認

除了介面問題外，也有網友埋怨更新後出現卡頓問題，「我完全跑不出來訊息，也只有電腦是正常的」、「還以為是自己網路壞掉」、「我以為我網路卡，整個好慢」、「Line更新後似乎蠻慢的，有人跟我一樣點開很久」、「慢到很生氣唉」。不過，目前尚無法確定卡頓是否為本次更新後產生的Bug。

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