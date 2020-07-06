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大陸新購物天堂！　買iPhone免13％稅「比港版更優惠」　

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▲海南海口世紀大橋。（圖／CFP）

▲海南海口世紀大橋。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共中央總書記習近平6月初宣佈，將海南島打造為高質量自由貿易港，成為香港之後的另一個購物天堂。7月1日是海南離島旅客免稅購物新政實施的第一天，消費者購買iPhone時不用付13%的消費稅，比香港版還要便宜！

▲▼ 海南免稅店IPHONE 。（圖／翻攝自微博）

▲海南免稅店iPhone免除13%的消費稅 。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，7月1日是海南離島旅客免稅購物新政實施的第一天，新政的特點了除將每人每年免稅購物額度，從3萬元（人民幣，下同）提升至10萬元外，還將手機等電子消費品納入免稅商品清單，每人每次可以購買4部免稅手機。

報導稱，蘋果手機iPhone 11 Pro Max 512GB版本在海南的免稅售價是10210元，同款手機在蘋果大陸官網的售價是12699元，在海南買可以節省2489元（約新台幣1.03萬元），相當於打了8折。

另外，iPhone 11 Pro Max 256GB版本在海南的免稅售價為8625元，官網售價是10899元，而該款手機的香港售價約為9845元，這意味著，這款手機在海南的免稅價格，比香港港版售價還低1200元。海南免稅店中最便宜的蘋果機型是iPhone 11 128GB版本，售價為5105元，該款手機的蘋果官網售價為5999元。

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