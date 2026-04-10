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直擊／OPPO年度最強摺疊 Find N6極限測試挑戰！無感摺痕、首搭AI Pen成最強行動工作站

記者蘇晟彥／台北報導

OPPO Find N6 日前在中國發表會以「無感摺痕」為號召震撼登場後， 9日OPPO台灣也舉辦記者會，宣布正式引進睽違兩年的首款旗艦摺疊。今年OPPO Find N6 以挑戰平整度極限，打造出目前全球最平整的摺疊手機，同時在保持機身纖薄下，搭載OPPO引以為傲的2億哈蘇影像系統、6000mAh電池容量等旗艦級規格，讓Find N6成為最強行動工作站。此外，記者會上官方更不懼挑戰，以4項極限測試宣告對Find N6強悍效能自信。產品將於「旭日暖橘」與「無界鈦」兩款配色，售價為68,990元，從即日起至4月14日開放預購，於4月15日起全通路正式開賣。

▼OPPO Find N6正式在台灣發表，以無感摺痕做號召，記者會現場更以「6大極限挑戰」

▲▼ OPPO,N6,OPPP N6,摺疊機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ OPPO FIND N6,折疊機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

OPPO Find N6有感於用戶對摺疊機的痛點，堅持保留直板機的便攜優點與摺疊機的多工優勢，在今年以自家黑科技端出「無感摺痕」，挑戰平整度極限，打造出目前全球最平整的摺疊手機。OPPO Find N6 採用全新鈦合金鉸鏈，以業界首創的微米級液態3D列印技術，透過高精密雷射掃描，捕捉鉸鏈結構中的不規則處，並以高分子液態材料進行反覆且精準的填充、凝固，將鉸鏈結構的高度差，從業界標準的0.2mm縮減至僅0.05mm，使表面平整度大幅提升75%，創下目前摺疊機最平整紀錄。

Find N6採用全新的柔性舒展玻璃，具備338%的抗變形能力與近100%的形狀恢復力，提供如同「記憶枕頭」的自回彈能力，即便長時間摺疊或按壓，仍可恢復至平整狀態，確保螢幕久用依然無痕。並且，通過德國萊茵 TÜV 的無感摺痕及摺疊可靠度雙重認證，歷經 60 萬次摺疊後仍能維持平整，100 萬次摺疊後依然正常運作。

在螢幕尺寸上，Find N6搭載內外兩塊頂級螢幕，6.62吋的外螢幕，採用1.4mm極窄邊框設計，展開後呈現同級最大的8.12吋內螢幕，提供無邊沉浸視野，內、外螢幕分別支援高達2,500尼特和3,600尼特峰值亮度，戶外強光直射下也能清晰閱讀；而在夜間使用時，皆支援最低1尼特亮度顯示，搭配高達2,160Hz的高頻PWM調光，可有效護眼、減緩長時間閱讀的視覺疲勞，獲得德國萊茵 TÜV 智慧護眼認證。

此外，在雙重螢幕下，Find N6在摺疊狀態仍維持8.93mm的纖薄機身，同時將鏡頭模組控制在業界最薄的4.3mm，而僅225g的機身重量甚至優於業界多款直板旗艦機，提供輕薄無負擔的攜帶體驗。

▼Find N6在攤平狀況下幾乎看不見摺痕，必須將機身微微翻摺後才會看出摺痕。

▲▼ OPPO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼Find N6 展開後內螢幕尺寸來到8.12吋，對於有多工需求的用戶視覺上也不會容易疲憊。

▲▼ OPPO,N6,OPPP N6,摺疊機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼Find N6 機身僅有8.93mm。

▲▼ OPPO,N6,OPPP N6,摺疊機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

為了證明這次的「無感摺痕」，OPPO台灣在記者會現場也準備了多項「極限挑戰」，現場與其他品牌摺疊手機「面對面較勁」。從肉眼辨識誰最平坦、用陀螺在攤平的平板上旋轉、拉著重訓鐵片測試堅固度、放入水中仍可運行還有不停歇的摺疊測試，用最直接的挑戰宣告對於Find N6的自信。

除了「無感摺痕」外，FIND N6在媲美直板機的輕薄機身下，導入2億哈蘇影像系統、6000mAh大電量、Snapdragon® 8 Elite Gen 5旗艦處理器。此外，深度整合軟硬體優勢，除了延續OPPO AI在圖像、生產力的應用，更首度推出OPPO AI Pen靈感筆配件，讓用戶在繪圖創作、商務圖表產製上，實現極致的行動生產力。

為強化全方位的耐用性，Find N6 採用晶盾結構設計，外螢幕搭載超薄奈米晶玻璃，結合航太級鋁合金中框，大幅提升抗摔及日常磨損的能力，同時具備IP56、IP58 及 IP59 防塵防水等級，能應對高溫高壓水柱噴射與浸泡等多種使用場境。

▼OPPO台灣在記者會上直接各種「極限測試」，證明對Find N6的自信。

▲▼ OPPO,N6,OPPP N6,摺疊機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ OPPO,N6,OPPP N6,摺疊機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ OPPO,N6,OPPP N6,摺疊機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ OPPO,N6,OPPP N6,摺疊機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

此外，Find N6也是首款搭載AI Pen的旗艦摺疊，透過 OPPO AI Pen靈感筆，更全面釋放創意與高效生產力；透過筆身的快捷鍵，輕按即可喚出快捷面板，實現強大且便利的「一鍵四效」功能：

．隨心圈：一圈快速擷取、複製與分享文字或圖像素材，即時搜尋相關資訊。
．速記：一鍵開啟便條應用程式，捕捉每個閃過的想法。
．示範筆：進行線上會議或分享簡報時，呈現如雷射筆般的指示效果，溝通更有效率。
．全域批註：在審閱合約、閱讀文件時，隨時在畫面上畫重點、寫下註解，將重要資訊快速標記歸檔。

同時Find N6搭載全新ColorOS 16作業系統，針對摺疊型態深度優化，透過分割畫面可同時開啟多個應用程式，實現無縫多工處理。全新「自由視窗」介面，進一步支援靈活拖移視窗與自由縮放應用大小，透過簡單的手勢操作即可調整視窗位置以及切換，不論是在視訊會議中同步查看文件與回覆訊息，或是邊看影片邊做筆記，皆高效順暢。

此外，深度整合OPPO AI，除了延續過往多款好用的圖像、辦公AI功能，包含「AI記憶倉」可自動歸納、整理畫面中的精華重點，有效管理碎片化資訊；「 AI 錄音摘要」可高效紀錄會議內容，且支援分角色錄音辨識、人聲增強；更加入全新「 AI 智繪生成」功能——「繪圖表」可將手繪草圖或文字轉為視覺化且可編輯的文件，「繪圖畫」則能將簡單的線稿草圖生成不同風格插圖，讓創意與效率實現無縫接軌。

▼Oppo Find N6為首款搭載AI Pen的摺疊旗艦，必須透過專屬手機殼進行充電。

▲▼ OPPO,N6,OPPP N6,摺疊機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ OPPO,N6,OPPP N6,摺疊機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

OPPO Find N6 提供「旭日暖橘」與「無界鈦」兩款精品配色，以及16GB+512GB一種容量，建議售價 NT$68,990元，即日起至4月14日開放預購，於4月15日起全通路正式開賣。另推出OPPO AI Pen靈感筆套裝，內含OPPO AI Pen靈感筆與專用磁吸閃充殼，售價NT$3,490元。

於OPPO體驗店及官方網路商店預購，即贈限量「OPPO AI Pen靈感筆套裝」（市值NT$3,490元），再享最高NT$13,000元舊換新加碼或NT$5,000元配件購物金，登錄享延長保固12個月與內外螢幕意外保障24個月，回饋總價最高近NT$55,000元。

OPPO Find N6 將於全台 OPPO 體驗店、OPPO 網路商店、官方指定電商平台（包含 東森購物網、PChome 24h 購物、蝦皮購物、Coupang 酷澎、全聯全電商、momo 購物網等）、各大電信門市（中華電信、遠傳電信、台灣大哥大）及其電商平台（神腦生活、遠傳friDay購物、台灣大哥大myfone購物）與神腦國際及指定經銷門市全面開放預購與販售。詳細資費方案與各通路專屬加碼活動請依各通路官方公告為準。

▲▼ OPPO,N6,OPPP N6,摺疊機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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