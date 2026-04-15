凱擘10G寬頻上市　5年斥百億加強建設喊話「合作取代競爭」

記者蘇晟彥／台北報導

凱擘大寬頻 15日舉辦記者會，宣布將正式推出「新世代寬頻10G」，看準高畫質OTT、AI及遠距工作等需求遽增，斥資百億升級全台網路基礎設施、核心設備，打造更全方位寬頻服務。對此，在會後凱擘董事長盧榮輝和總經理謝明益也接受媒體聯訪，強調目前凱擘資費都約在中華電信的85%左右，同時指出未來應該以「合作互補」取代「競爭」，呼籲公部門應該把異質網路公司備援電路放入標案規格中，共同建構台灣整體網路韌性。

▼凱擘大寬頻正式推出10G寬頻服務，針對企業端AI應用需求增加網路用量，同時在家庭用戶上力推等速1G方案。（圖／凱擘提供）



凱擘服務近120萬家戶 5年斥資百億建構10G頻寬高韌性智慧網路

凱擘大寬頻從2012年推出100M上網服務，2019年升級為1G光纖上網，至2026年正式宣告進入10G世代，成為驅動台灣寬頻快速發展的主導力量，目前服務近120萬家戶，為全台第二大寬頻服務公司。在網路架構升級部分，凱擘大寬頻以5年投資百億加速網路建設，與國際技術大廠Harmonic合作，佈建「分散式存取架構」(DAA)，導入cOS虛擬化寬頻平台，引進XGS-PON技術，提供雙向高速寬頻服務，增加網路靈活性、可擴展性和低延遲處理能力，更兼具節能減碳與實踐環境永續發展。

並結合AI智慧維運，透過Smart Amp與AI自動調整，及時處理線路老化與環境干擾，提升訊號穩定度。同時凱擘亦將系統升級為DOCSIS 3.1 Ultra，並同步優化光纖節點與核心傳輸系統，降低雜訊干擾，能有效提升頻譜利用率，並全面擴頻至1.2GHz，推升10倍上傳效能。再者，搭配兼顧投資效率與服務品質的「DAA/FTTH雙軌升級策略」，一方面在既有社區與住宅區，透過升級現有網路設備與架構，在不大幅更動線路的情況下提升網速，讓用戶更快享受到升級成果，降低大規模施工對用戶造成的不便；另一方面，在新建案與商辦大樓等區域，則直接導入全光纖網路，提供企業10G (R-OLT技術)及100G(switch技術)更高速穩定的網路服務。

凱擘大寬頻倡議以「合作互補」取代「競爭」 共同建構台灣韌性網路

對於新世代寬頻的來臨，凱擘大寬頻提出兩大倡議：首先，寬頻與多元OTT搭配有線電視將會是未來寬頻服務的標準配備，以滿足消費者對於高速頻寬及影音娛樂的基本需求。再者，凱擘期待在可預期的將來，與同業以合作互補的方式取代彼此競爭的關係，因為要達到9成以上的網路可靠度，憑藉的是網路間的備援，致力於提升服務內容的價值而非單純打價格戰，同時呼籲公部門應該把異質網路公司備援電路放入標案規格中，共同建構台灣整體網路韌性。



超值優惠 月付$999起！1G雙向高速上網＋影音娛樂一次全包

凱擘率先宣布在台北市全區推出不限用量、不降速的雙向高速網路，家用市場提供1G/1G對稱頻寬以及3G/1G極速寬頻方案，大幅提升下載與上傳效率；現在申辦

．3G／1G：每月1,699元

．1G雙向高速上網：每月999元

．500M／500M：每月899元

．300M／300M：每月799元

還加贈2台Mesh Wi-Fi 6、網路守護家、智能上網設備管理、以及HBO Max、MyVideo及四季線上等影音娛樂；方案每月1699元，還包含2台Wi-Fi 7及免費收看24個月有線電視，讓消費者以最划算的價格，享受更完整的服務。

企業專線300M/300M每月$1499、1G/1G每月$3900，同時提供25G、50G+、Dark Fiber專案建置方案，1G以上免費提供防火牆，全頻寬享獨立電路，並獨家搭贈固定網路與行動網路備援，確保網路不斷線。

在會後凱擘董事長盧榮輝和總經理謝明益也接受媒體聯訪，兩位表示目前凱擘其不重複用戶數約 116 萬，雖然 Cable 收視用戶下降，但寬頻用戶數持續成長，也正是因為AI、串流平台等網路需求等增加，為了應對競爭，在這次啟動了5年百億計畫，從舊有線路、新線路同步升級。

同時，凱擘也指出，既有用戶正逐步從低頻寬（如 24M、60M）轉向 300M 以上 ，新用戶目前以 1G 甚至 3G 方案為主，其實從技術上已具備提供 10G 對稱頻寬的能量，只是現階段需求沒有那麼大，因此在家庭用戶上尚未全面推案，但在價格上約是中華電信的85%，因此凱擘的方案也受到很多用戶青睞。

此外，凱擘也表示，將連同台灣大、中嘉、台數科等，希望未來是以合作互補的方式，取代透過殺價彼此競爭，削減消費者權益的戰爭，一同來建立除了中華電信以外第二條網路高速公路，做為未來的關鍵備援。