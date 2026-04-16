　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

新機太貴帶動回收潮！3月回收量增14%　Sony 6年前舊機翻漲8倍

▲▼ 。（圖／傑昇通信提供）

▲新機太貴帶動手機回收潮 。（圖／傑昇通信提供，下同）

記者吳立言／綜合報導

在新機價格持續墊高、消費者換機預算趨於保守的環境下，台灣 2026 年 3 月二手機回收市場持續升溫。根據傑昇通信最新觀察，整體回收量較上月再增加 14%，顯示越來越多消費者選擇在硬體漲價前先處理舊機，以高點回收折抵換機成本，讓「資產活化」成為換機主流策略。

根據傑昇通信公布的 3 月回收增值與占比排行，增值榜最大黑馬為今年剛進軍台灣市場的 iQOO。旗下電競旗艦 iQOO 15 上市僅三個月，回收價格單月大增 6,380 元，奪下本月增值冠軍，也反映高記憶體、強散熱與 AI 任務需求，正在重新定義手機殘值。

▲▼ 。（圖／傑昇通信提供）

電競與 AI 需求推升安卓旗艦

傑昇分析，iQOO 15 能逆勢走強，關鍵在於 16GB RAM 已逐漸成為流暢執行 AI 功能的門檻，加上高效散熱與大容量儲存配置，讓其在二手市場特別受到重度玩家青睞。部分安卓機型本月回收溢價甚至超過 23%，顯示回收商正積極提前布局貨源。

iPhone穩坐增值主力

蘋果陣營本月依舊強勢，iPhone包辦增值榜六席，集中於 iPhone 15 與 16 系列，其中 iPhone 16 Pro Max 1TB 單月回收價增加 2,160 元、增幅達 8%。高儲存版本因市場稀缺，加上外界預期下一代新機售價續漲，使前代 Pro 機型需求同步升溫。

老機翻身　零件價值成關鍵

另一項市場亮點則是 Sony Xperia 5 II 與 5 III，兩款約五年前機型回收價從 190 元跳升至 1,590 元，漲幅超過 8 倍。業者指出，這波並非懷舊效應，而是維修市場對特定面板與零件需求大增，帶動補償性收購。

品牌占比：蘋果近 6 成居冠

從品牌回收占比來看，蘋果以 58.6% 穩居第一，Samsung 則以 18.4% 居次，後續依序為 OPPO 7.8%、vivo 4.1% 與Redmi 2.6%。其中安卓陣營以三星成長最明顯，3 月回收量成長率達 21%，連旗艦 Galaxy S22 Ultra 也明顯放量。

在零組件成本上升與新機售價續漲的雙重壓力下，二手機市場正逆勢走出獨立行情。無論是iPhone穩定保值，或安卓旗艦因 AI 與電競需求快速增值，都顯示消費者正更精準掌握舊機出售時機，讓回收市場成為對抗硬體通膨的重要出口。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「晶圓二哥」飆漲停！　1.2萬張排隊搶買
快訊／李乾龍仍拒報案：追蹤器已丟棄
LIVE／白沙屯媽祖快到北港朝天宮！　46萬香燈腳緊跟
快訊／京都11歲男童繼父認了：人是我殺害的！
總統府喊話快報案　國民黨再嗆：手上有證據
證實鄭麗文訪中核銷480萬公帑　國民黨：民進黨若反台獨也可申
快訊／「剴剴案」女社工遭判2年　兒福聯盟最新聲明
哈日族開心！　日圓刷9個月最甜
快訊／4連霸女議員又出事！　與夫遭移送

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

新機太貴帶動回收潮！3月回收量增14%　Sony 6年前舊機翻漲8倍

遠傳母親節獻夢幻優惠　日立推新洗脫烘機3重點呵護敏弱肌

凱擘10G寬頻上市　5年斥百億加強建設喊話「合作取代競爭」

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

新機太貴帶動回收潮！3月回收量增14%　Sony 6年前舊機翻漲8倍

遠傳母親節獻夢幻優惠　日立推新洗脫烘機3重點呵護敏弱肌

凱擘10G寬頻上市　5年斥百億加強建設喊話「合作取代競爭」

謝典霖身家曝！鍾愛鋼鐵股　財產申報不見喬丹千萬球員卡珍藏

「連胡會」3年後藍營重返執政　一張圖對照「鄭習會」極相似背景

Ella大陸巡演驚呼「不知有包餡魚丸」　表情遭酸中邪…完整版還原

人生低潮期被遊戲救贖！玩家苦讀五年成心療師　勵志經歷爆紅

今井達也進傷兵名單爆「翻譯問題」　春訓至今已換3人引關注

6旬婦迷途路旁險象生　外送員助內埔警辨識身分送返家

鄭習會為何搶先川習會？　北京3宣傳主軸：反美、反日、反軍購

首談李貞秀　柯文哲嘆：怎麼現在自己跑去綠媒在亂講話？

台灣本田「進口跑旅SUV」現身準備上市！2.0升油電省油外型又好看

快訊／新北警副局長親自拜會！李乾龍仍拒報案：追蹤器已丟棄

3C家電熱門新聞

遠傳母親節獻夢幻優惠　

新機太貴帶動回收潮！Sony舊機身價翻8倍

凱擘10G寬頻上市

Google全面清算「返回鍵綁架」網站

粉紅超跑超準定位原理曝光！

直擊／OPPO年度最強摺疊Find N6

蘋果傳啟動iPhone三年大改版計畫

LINE行事曆藍字洗版終於調整

快訊／台灣大急聲明

HTC M9+、E9+ 北京發表

美光宣布退出Crucial消費型業務

技嘉AORUS攜手林昱珉進化！

技嘉2025 AI電競筆電全陣容亮相

MSI 2026春季健檢開跑

更多熱門

相關新聞

四寶媽曬哺乳照「送17Pro Max」　律師：是詐騙

四寶媽曬哺乳照「送17Pro Max」　律師：是詐騙

俗話說，天下沒有白吃的午餐！「巴毛律師」陳宇安指出，Threads充斥「生小孩送手機」「考上律師送手機」「電信行倒閉便宜賣」等貼文，看似送好康，但99%是詐騙。警方也分享案例，有民眾為領免費手機，照指示操作後反被盜走8000元，呼籲民眾別私下交易、別亂傳驗證資訊。

蘋果傳啟動iPhone三年大改版計畫

蘋果傳啟動iPhone三年大改版計畫

「母胎安卓戶」換成iPhone崩潰　2點超難戒

「母胎安卓戶」換成iPhone崩潰　2點超難戒

iPhone「內建APP」吃掉23GB！果粉1招應付

iPhone「內建APP」吃掉23GB！果粉1招應付

iPhone鬧鐘設這首　專家認證「起床神曲」

iPhone鬧鐘設這首　專家認證「起床神曲」

關鍵字：

二手機回收市場iQOOiPhone手機漲價

讀者迴響

熱門新聞

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

升級大雨特報！北北基桃大雷雨猛轟

即／鋒面逼近　3地區雨變天「雷電秀登場」

老公17年「每晚逼1性愛服務」妻拒絕：真的不喜歡

成大男學生撞車亡　父母痛失獨子心碎認屍

日本「前AV女神」降臨中職球場！　絕美仙氣引發暴動

京都11歲男童棄屍案　37歲繼父坦承犯行被捕

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面