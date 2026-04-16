新機太貴帶動回收潮！3月回收量增14%　Sony 6年前舊機翻漲8倍

▲新機太貴帶動手機回收潮 。（圖／傑昇通信提供，下同）

記者吳立言／綜合報導

在新機價格持續墊高、消費者換機預算趨於保守的環境下，台灣 2026 年 3 月二手機回收市場持續升溫。根據傑昇通信最新觀察，整體回收量較上月再增加 14%，顯示越來越多消費者選擇在硬體漲價前先處理舊機，以高點回收折抵換機成本，讓「資產活化」成為換機主流策略。

根據傑昇通信公布的 3 月回收增值與占比排行，增值榜最大黑馬為今年剛進軍台灣市場的 iQOO。旗下電競旗艦 iQOO 15 上市僅三個月，回收價格單月大增 6,380 元，奪下本月增值冠軍，也反映高記憶體、強散熱與 AI 任務需求，正在重新定義手機殘值。

電競與 AI 需求推升安卓旗艦

傑昇分析，iQOO 15 能逆勢走強，關鍵在於 16GB RAM 已逐漸成為流暢執行 AI 功能的門檻，加上高效散熱與大容量儲存配置，讓其在二手市場特別受到重度玩家青睞。部分安卓機型本月回收溢價甚至超過 23%，顯示回收商正積極提前布局貨源。

iPhone穩坐增值主力

蘋果陣營本月依舊強勢，iPhone包辦增值榜六席，集中於 iPhone 15 與 16 系列，其中 iPhone 16 Pro Max 1TB 單月回收價增加 2,160 元、增幅達 8%。高儲存版本因市場稀缺，加上外界預期下一代新機售價續漲，使前代 Pro 機型需求同步升溫。

老機翻身 零件價值成關鍵

另一項市場亮點則是 Sony Xperia 5 II 與 5 III，兩款約五年前機型回收價從 190 元跳升至 1,590 元，漲幅超過 8 倍。業者指出，這波並非懷舊效應，而是維修市場對特定面板與零件需求大增，帶動補償性收購。

品牌占比：蘋果近 6 成居冠

從品牌回收占比來看，蘋果以 58.6% 穩居第一，Samsung 則以 18.4% 居次，後續依序為 OPPO 7.8%、vivo 4.1% 與Redmi 2.6%。其中安卓陣營以三星成長最明顯，3 月回收量成長率達 21%，連旗艦 Galaxy S22 Ultra 也明顯放量。

在零組件成本上升與新機售價續漲的雙重壓力下，二手機市場正逆勢走出獨立行情。無論是iPhone穩定保值，或安卓旗艦因 AI 與電競需求快速增值，都顯示消費者正更精準掌握舊機出售時機，讓回收市場成為對抗硬體通膨的重要出口。