iOS 14支援硬體列表曝光！　iPhone 6S有望再戰一年

▲iPhone 6s可望再戰一年。(圖/取自Apple)

記者謝仁傑/綜合報導

蘋果將在本月的全球開發者大會(WWDC)上正式發布 iOS 14,外媒指出新系統能支援所有當前運行 iOS 13 的設備,最舊支援到 iPhone 6S 和初代的 iPhone SE,而其它配備A9處理器以上的機款,都能升級到 iOS 14,意味著這次沒有一款手機會被蘋果淘汰。

據《The Verifier》報導,消息來源已在 Apple 的開發過程中通過驗證,iOS支援的硬體列表也完整透露,包括蘋果第七代 iPod touch 也將支援新系統。

完整列表包括:

iPhone 6s、6s Plus

iPhone SE(2016)

iPhone 7、7 Plus

iPhone 8、8 Plus

iPhone X、XR、XS、XS Max

iPhone 11、11 Pro、Pro Max

iPhone SE(2020)

報導指出,iPhone 7 和 7 Plus 還能獲得兩年的軟體支援。去年iOS 13淘汰了 iPhone 6 跟 6 Plus,而現在iOS 14可以支援到 iPhone 6s 及 iPhone SE(2016) 的報導也呼應了先前曾傳出的消息,讓搭載A9處理器的 6S 跟初代 SE 有望再戰一年,可望橫跨6個iOS版本。

雖然還沒有 iPad 的支援清單,但若依照 iPhone 代數進行推算,諸如 iPad Air 2、iPad mini 4、iPad 5、iPad Pro初代等機款,應該也都能進行升級,繼續使用。

# 獻給全天下母親的凍齡魔方!

# 過期票券變黃金! 輕鬆3步驟,讓它重新有價值!

►蘋果釋出iOS 13.5.1更新 防堵unc0ver越獄工具

►iOS 13.5越獄工具將發布! 搶先看看可支援哪些Apple版本設備

►macOS 10.15.5添增電池健康度管理功能!設定方式看這邊