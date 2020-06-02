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iOS 14支援硬體列表曝光！　iPhone 6S有望再戰一年

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▲三月底前i6 Plus送修可能會免費升級成iPhone 6s Plus 。（圖／取自Apple）

▲iPhone 6s可望再戰一年。（圖／取自Apple）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果將在本月的全球開發者大會（WWDC）上正式發布 iOS 14，外媒指出新系統能支援所有當前運行 iOS 13 的設備，最舊支援到 iPhone 6S 和初代的 iPhone SE，而其它配備A9處理器以上的機款，都能升級到 iOS 14，意味著這次沒有一款手機會被蘋果淘汰。

《The Verifier》報導，消息來源已在 Apple 的開發過程中通過驗證，iOS支援的硬體列表也完整透露，包括蘋果第七代 iPod touch 也將支援新系統。

完整列表包括：
iPhone 6s、6s Plus
iPhone SE（2016）
iPhone 7、7 Plus
iPhone 8、8 Plus
iPhone X、XR、XS、XS Max
iPhone 11、11 Pro、Pro Max
iPhone SE（2020）

報導指出，iPhone 7 和 7 Plus 還能獲得兩年的軟體支援。去年iOS 13淘汰了 iPhone 6 跟 6 Plus，而現在iOS 14可以支援到 iPhone 6s 及 iPhone SE(2016) 的報導也呼應了先前曾傳出的消息，讓搭載A9處理器的 6S 跟初代 SE 有望再戰一年，可望橫跨6個iOS版本。

雖然還沒有 iPad 的支援清單，但若依照 iPhone 代數進行推算，諸如 iPad Air 2、iPad mini 4、iPad 5、iPad Pro初代等機款，應該也都能進行升級，繼續使用。

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