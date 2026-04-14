Google全面清算「返回鍵綁架」　違規網站恐失去曝光

▲Google宣布將全面清算「返回鍵綁架」網頁。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

Google 於 13 日宣布，將擴大垃圾內容政策，正式將「返回鍵綁架（back button hijacking）」列為惡意行為之一。未來若網站涉及相關手法，可能面臨搜尋排名下滑甚至人工處罰。

「返回鍵綁架」破壞用戶操作流程

所謂「返回鍵綁架」，是指網站透過技術手段干擾瀏覽器返回功能，讓使用者無法順利回到前一頁。例如按下返回鍵後，卻被導向未曾造訪的頁面、跳出廣告或推薦內容，甚至無法離開當前網站。此類操作嚴重破壞使用者瀏覽流程，造成誤導與不佳體驗。

官方點名屬惡意操控行為 6 月正式開罰

Google 指出，這類行為本質上早已違反搜尋品質準則，只是過去未明確列出。隨著相關案例增加，官方決定將其納入「惡意行為」明文規範。一旦違規，網站可能遭人工處置或演算法降權，進而影響搜尋曝光與流量表現。

Google 表示，新政策將於 2026 年 6 月 15 日上路，並提前公告讓網站營運者調整。官方建議，應全面檢查是否有干擾瀏覽器歷史紀錄的腳本或技術，特別是會插入或取代頁面紀錄、阻止返回原頁的程式碼。

第三方廣告也可能踩雷

Google 也提醒，部分「返回鍵綁架」行為可能來自第三方廣告或外部程式庫，而非網站本身。因此，網站管理者需全面檢視所有外部元件與設定，避免無意間觸犯規範。