遠傳母親節獻夢幻優惠　日立推新洗脫烘機3重點呵護敏弱肌

記者蘇晟彥／綜合報導

迎接母親節，遠傳限時推出「愛獻媽咪」活動，即日起至5月31日止，搭配指定方案月付999元起，遠傳再獻上多重好禮優惠，就能把媽媽「想很久卻捨不得買」的夢幻好禮直接0元帶回家；此外，日立看準台灣敏弱肌族群痛點，推出日製15KG熱泵洗脫烘滾筒洗衣機 BD-SZ150KJ，承襲品牌獨家「熱泵風熨斗 2.0」技術，可為衣物達到99%的除菌率。

母親節最強攻略 月付999元起 價值近６萬元遠傳獨家色輝葉Cway沙發按摩椅0元入手

體貼辛苦的媽媽，遠傳推出多款精品家電/3C搭配方案，讓你輕鬆寵愛媽媽！即日起到遠傳申辦月租999元指定方案，就能0元帶回售價近6萬元的遠傳獨家色「輝葉Cway沙發按摩椅」，讓媽媽回家坐下就直接進入紓壓模式，搭載AI智能身形偵測，自動抓身高、肩膀位置，按摩點準到像「專屬按摩師」；再加上3D足腿環壓與全腳底滾輪，從頭到腳完全放鬆。

幫媽媽換手機趁現在！熱門手機0元起再送3C/家電，舊換新加碼最高再折6,000元

遠傳寵愛媽媽推出手機方案優惠，即日起申辦1399元資費指定方案，多款熱門手機０元起，再加碼送精品3C、家電、智慧穿戴，舊換新最高可再折6,000元。搭配指定方案，遠傳獨家Samsung Galaxy S25 FE (8+256G)優惠價0元，再送Galaxy Buds4 Pro無線藍牙耳機；OPPO Reno 15 (12+512G)也只要０元，再送OPPO Watch S BT。申辦Samsung Galaxy A17 (8+128)或vivo Y21 (6+128G)，加碼送遠傳獨家色輝葉Cway沙發按摩椅或是Dyson鉛筆吸塵器、小米75吋智慧顯示器。

申辦vivo V70 (12+512G)，則可以把Bose QuietComfort消噪耳塞藍牙耳機或是OSIM旅行按摩兩入組，0元帶回家。針對果粉媽媽也有優惠，申辦iPhone17e 256G，搭配指定方案，專案價只要2,900元，再加送Watch SE 2025 LTE 40mm或是Easy go電動循環健步享走機，讓你輕鬆表達對媽媽的感謝。

面對敏弱肌 從洗脫烘為家人肌膚建立健康機制

日立家電看準熱泵型滾筒洗脫烘衣機市場趨勢及消費者需求，推出日製15KG熱泵洗脫烘滾筒洗衣機 BD-SZ150KJ，主打一機完成洗、脫、烘全方位體驗。林口長庚醫院助理教授級主治醫師吳明穎醫師指出：「據臨床觀察，門診常見的反覆毛囊炎、搔癢甚至濕疹，衣物洗劑殘留與洗脫烘衣物皺褶造成的摩擦，是容易被忽略的惡化因素。」

研究指出，洗劑中的界面活性劑即使微量殘留，或烘衣後的皺褶使布料與肌膚接觸的摩擦係數相對較高，都可能刺激皮膚屏障、引發發炎，建議可優先選擇低溫熱泵型烘乾法避免衣物纖維損傷進而刺激肌膚。吳明穎醫師以三大重點提醒敏弱肌族群，除日常避免敏感原與維持規律作息外，也應小心衣物洗劑殘留、盡量低溫烘乾避免衣物纖維受損且維持烘後衣物平整，從日常習慣為家人肌膚建立健康機制。

日立熱泵洗脫烘滾筒洗衣機 BD-SZ150KJ承襲品牌獨家「熱泵風熨斗 2.0」技術，利用高速風及大風量，以大約65°C護衣低溫自前端風口迎面直吹衣物並搭配熱泵Heat Pump，可節省時間並呵護衣物，輔以滾筒迴轉能徹底延展有效撫平皺褶感並有感縮短後續熨燙時間，更可為衣物達到99%的除菌率。為家人更舒適的肌膚感受以及更智慧、省時的衣物護理體驗。用業界最高規格的「AI智能感測洗烘衣」技術，從洗衣到烘乾搭載多達10項智慧感測功能，能自動偵測衣物量與洗衣材質、水硬度、髒汙度、洗劑、水溫、清洗度、脫水度或衣物動態，甚至能以AI感測衣服材質合成纖維比例智慧調整烘衣時間，達到更智能且省電省時的洗脫烘體驗。

針對容易堆積汙垢的衣領、袖口，日立熱泵洗脫烘滾筒洗衣機 BD-SZ150KJ能智慧投以精準少量的水徹底溶解洗劑後，以確保洗劑可輕易直達髒污纖維深處，再以獨家「尼加拉飛瀑2.0」技術，利用上下雙重大水流強力沖走污漬，有感實現衣領袖口強效洗淨力。