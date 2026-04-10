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LINE行事曆新功能惹怒用戶　藍色超連結洗版官方終於調整

▲▼LINE。（圖／記者吳立言攝）

▲LINE行事曆藍字洗版終調整。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

近期不少用戶反映 LINE 聊天室畫面變得凌亂，原因指向先前導入的行事曆快捷功能。該功能會自動將對話中的時間文字轉為藍色超連結，因觸發過於頻繁，引發大量使用者反彈。LINE 也已在最新釋出的 26.5.0 版本中調整判定機制，目前僅在輸入如「4月10日」、「09:41」等明確日期或時間格式時才會顯示藍色超連結；至於「今天」、「下午」等模糊描述，則不再自動轉換。

▼調整後僅針對確切時間、日期產生超連結。

▲▼LINE行事曆藍字洗版終調整。（圖／記者吳立言攝）

判定過於敏感　日常對話也被轉連結

在先前版本中，只要出現「今天」、「明天」、「下午」等常見時間詞彙，系統便可能自動轉為可點擊連結，導致聊天室中充滿藍字。這種設計雖然提升了功能曝光，但也讓對話內容顯得雜亂，影響閱讀流暢度。

這項功能原本是為了讓使用者在聊天時能快速建立行事曆提醒，減少手動輸入的步驟。然而實際使用情境中，過度頻繁的判定反而讓不少用戶感到困擾，甚至影響日常溝通體驗。

容易誤觸且缺乏關閉選項惹怨

除了畫面干擾外，誤觸問題也成為使用者抱怨重點。不少用戶抱怨，僅是單純提到用餐或活動時間，卻容易誤點連結，甚至被誤判為提醒項目，加上當時未提供關閉選項，使不滿情緒進一步擴大。

此次調整雖未大規模公告，但已有效降低藍色連結對畫面的干擾。對於長期受影響的用戶而言，聊天室顯示已逐漸回歸簡潔，也讓行事曆整合功能在便利性與干擾度之間取得較平衡的使用方式。

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