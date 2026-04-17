vivo X300 Ultra登台「價格扛住」　400mm增距鏡助陣搶演唱會神機

記者蘇晟彥／台北報導

vivo X300系列最後一塊拼圖「vivo X300 Ultra」 16日正式宣布開放預購、30日正式上市。X300 Ultra 將延續影像極致，打造「影像V單」概念，同時將可以搭載200mm、400mm增距鏡，挑戰遠拍巔峰，透過小小的組件延續近期口碑爆棚的「演唱會神機」美名。X300 Ultra將提供曠野綠、雪峰白、火山黑三款配色，16G+512G／16G+1TB售價分別為49,990、58,990元，同時推出16GB+1TB 攝影師套裝（火山黑）69,990元，再透過向來誠意滿滿的預購、折扣方案，能以更輕鬆的方式購入。

▼vivo X300 Ultra正式在台灣開放預購，這次備受矚目的400mm增距鏡是不少追星族觀察的產品。（圖／記者蘇晟彥攝）



vivo X300 Ultra 以專業相機的創作邏輯為設計起點，回歸攝影本質，首度搭載雙兩億畫素主鏡頭與長焦鏡頭，並結合大尺寸感光元件與蔡司光學調校，讓解析力、細節與色彩表現得以在各焦段維持一致水準，精準建構三大蔡司定焦大師鏡頭群。結合CIPA7.0級防手震與進階光學調校，即便面對高速移動或遠距抓拍場景，也能實現精準追焦與清晰成像，讓長焦鏡頭真正成為可長時間投入創作的主力焦段。

為回應創作者在多元場景中對「穩、準、遠」的實際需求，X300 Ultra同步推出兩款蔡司增距鏡

・蔡司增距鏡G2（200mm）：主打輕巧與高機動性，具備2.35倍放大倍率與96mm等效焦段，機身重量僅158g，媲美口紅般的精巧體積，讓創作者能隨身攜帶，靈活於移動間即時捕捉靈感瞬間。

・蔡司增距鏡G2 Ultra（400mm）：進一步拓展行動望遠的極限，支援等效400mm至8100mm超長焦段的延伸拍攝應用，在體積僅較前代微幅增加的前提下，大幅提升拍攝覆蓋距離，無論觀演、觀賽、賞鳥或野外生態紀錄，皆能輕鬆在行動裝置上完成遠距構圖與畫面記錄。兩款增距鏡皆搭載3° OIS光學防手震技術，有效提升長焦拍攝穩定性，確保遠距取景依然清晰銳利。

在影像輸出層面，X300 Ultra亦全面對齊專業相機標準，實現全焦段直出2500萬畫素，並於各焦段配置大尺寸感光元件，兼顧解析力與細節層次，足以應對高規格輸出需求。從取景到成像全面升級，X300 Ultra真正實現跨場景、全焦段的行動創作自由。

擺脫重裝的「口袋電影機」 全焦段4K 120fps全錄製 行動創作一步到位

真正的創作自由，不止於靜態影像。vivo X300 Ultra以「口袋攝影機」為定位，讓行動裝置在拍照與錄影兩個層面，皆能穩定輸出專業等級作品，回應創作者在不同拍攝情境下，對機動性與影像品質的雙重期待。

X300 Ultra 支援4K 120fps、10-bit Log專業錄影，並同步支援ARRI LogC3，搭配全新升級的vivo Log影像曲線，大幅拓展後製調色空間與創作彈性，讓行動影像在拍攝端即可直接銜接專業後製工作流程，呈現具電影質感的畫面層次。在此基礎上，X300 Ultra提供多款電影感色彩風格直出，並搭載錄影調色盤系統，重現專業相機影調語言，支援多維度色彩與風格微調，讓創作者可依拍攝需求自由切換影像表現，而不受限於單一預設風格。

▼vivo將重心擺在影像上，先前在MWC上亮相的兔籠套組也出現在記者會現場。



▼16GB+1TB 攝影師套裝（機身顏色限定搭配火山黑）。



在規格上，vivo X300 Ultra搭載高通Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，結合強大的運算效能與進階影像處理能力，完整支撐高規格攝影與錄影需求，為多元創作情境提供充足效能後盾。在續航表現上，X300 Ultra配備6600mAh藍海電池，讓長時間拍攝與行動創作能靈活進行，降低對電量的顧慮，提升整體使用體驗的自由度。

外觀設計同樣體現對影像文化的致敬。X300 Ultra採用靈感源自於經典相機的拼接設計，融合專業質感與現代工藝細節，推出曠野綠、雪峰白、火山黑三款色系，在影像創作之外，也展現個人風格與品味。透過頂尖科技與現代美學的協調演繹，X300 Ultra不僅是效能強悍的影像創作利器，更融合設計美學與個人風格，讓每一次按下快門，都成為專屬於自己的影像詮釋。

而這次vivo也與一卡通合作推出NFC票卡感應新服務，全機種皆可以直接使用。

售價部分，X300 Ultra將提供曠野綠、雪峰白、火山黑三款配色，16G+512G／16G+1TB售價分別為49,990、58,990元，同時推出16GB+1TB 攝影師套裝（火山黑）69,990元。此外，vivo X300FE今年也確定登台，將可以搭載200mm增距鏡、詳細規格、售價於6月份公佈。

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