蘋果摺疊新專利曝光！玻璃刻「凹槽」實現可彎曲螢幕

▲摺疊iPhone指日可待。iPhone示意圖，與本文無關。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

日前有爆料稱，蘋果的「摺疊iPhone」可能會像微軟Surface Duo一樣，為「雙螢幕」設備，而非典型的「可摺疊螢幕」手機，不過這並不意味著蘋果不會持續致力於實現可摺疊螢幕的夢想，最新釋出的專利即證明了這一點，蘋果擬以一種獨特的方式來實現玻璃螢幕的折疊。

▼將玻璃的其中一面垂直刻出凹槽，即可將玻璃彎曲。（圖／截自蘋果專利文件）

蘋果於今年3月申請了一項可摺疊螢幕設備專利，該專利已於7月3日獲美國專利商標局（USPTO）批准。據外媒《SeekDevice》報導，該專利文件中提到，此為一種具備鉸鏈的電子設備，該鉸鏈允許設備設備繞著彎曲軸摺疊。

為使螢幕能夠彎曲，蘋果設計在玻璃內部切出一系列凹槽，並以與玻璃相同折射率的彈性聚合物填充，使實際使用時，看不到玻璃下方的凹槽。

▼凹槽內將以與玻璃相同折射率的彈性聚合物填充。（圖／截自蘋果專利文件）

《MSPoweruser》報導指出，蘋果這招使玻璃可彎曲的方法以機械角度來看並不複雜但製造難度將大幅升級。

事實上，這種割出「凹槽」使高硬度物體得以彎曲的手法在木材加工上相當普遍，將木材垂直切割即可使其彎曲並具有彈性，目前類似工藝已廣泛用於製作家具、文具等產品。

▼類似工藝已廣泛應用於木材加工。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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