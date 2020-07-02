iPhone 12系列是否支援120Hz高規螢幕？　兩派專家吵翻天

▲iPhone 12是否會推出搭載120Hz顯示器的傳聞仍無法統一。（圖／翻攝自phonearena）



記者謝仁傑／綜合報導

國外爆料達人 @Ice Universe 先前表示，iPhone 12將會推出具備120Hz ProMotion顯示器的機型，不過分析師 Ross Young 則反對這一說法，他認為iPhone 12系列不會包含高規格的120Hz ProMotion顯示器。Young 之前曾表示，蘋果若要配備ProMotion顯示器，就必須採用低功耗的LTPO顯示技術，他認為要到2021年蘋果才會往這方面前進。

Young 在推特中指出，他透過任何消息人士都無法證實關於‌iPhone 12‌ Pro機型將具備120Hz顯示技術的傳言，只有消息指出在2021年的iPhone將採用120Hz技術。

None of our contacts could corroborate iPhone 12 Pro models as 120Hz. They told us 2021. So, they are off our latest 120Hz list.. pic.twitter.com/uTQ7uinMUQ — Ross Young (@DSCCRoss) July 1, 2020

雖然仍有一派人士認為蘋果這次將會推出120Hz的顯示技術，除了最先提出蘋果將在2020年推出至少一款iPhone能在60Hz／120Hz之間做切換的 @Ice Universe，知名爆料人士 @Max Weinbach 和 @Jon Prosser 也是這樣認為。

不過分析師 Young 表示，只有同時採用低功耗LTPO顯示技術，才能為更高的螢幕更新率節省電池壽命，沒有這項技術的情況下，添加ProMotion顯示器會讓iPhone相當耗電。

然而，值得注意的是，配備ProMotion顯示器的iPad Pro並沒有採用LTPO技術。iPad Pro上的ProMotion能夠藉由內部動態調整顯示器，執行更流暢的顯示技術，幀速率會根據螢幕上的內容而變化，以節省電池壽命。

目前有關iPhone 12是否搭載ProMotion顯示器的傳聞仍無法統一，傳言蘋果將會順利在9月推出新機（也有傳聞會延至11月），屆時兩派人士的預測就可以來對對答案，當然各界還是期待蘋果能夠儘早推出先進的顯示技術。

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