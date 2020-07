iPhone 12系列是否支援120Hz高規螢幕？　兩派專家吵翻天

▲iPhone 12是否會推出搭載120Hz顯示器的傳聞仍無法統一。(圖/翻攝自phonearena)



記者謝仁傑/綜合報導

國外爆料達人 @Ice Universe 先前表示,iPhone 12將會推出具備120Hz ProMotion顯示器的機型,不過分析師 Ross Young 則反對這一說法,他認為iPhone 12系列不會包含高規格的120Hz ProMotion顯示器。Young 之前曾表示,蘋果若要配備ProMotion顯示器,就必須採用低功耗的LTPO顯示技術,他認為要到2021年蘋果才會往這方面前進。

Young 在推特中指出,他透過任何消息人士都無法證實關於‌iPhone 12‌ Pro機型將具備120Hz顯示技術的傳言,只有消息指出在2021年的iPhone將採用120Hz技術。

None of our contacts could corroborate iPhone 12 Pro models as 120Hz. They told us 2021. So, they are off our latest 120Hz list.. pic.twitter.com/uTQ7uinMUQ