　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 12系列是否支援120Hz高規螢幕？　兩派專家吵翻天

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone 12渲染圖。（圖／翻攝自phonearena）

▲iPhone 12是否會推出搭載120Hz顯示器的傳聞仍無法統一。（圖／翻攝自phonearena）

記者謝仁傑／綜合報導

國外爆料達人 @Ice Universe 先前表示，iPhone 12將會推出具備120Hz ProMotion顯示器的機型，不過分析師 Ross Young 則反對這一說法，他認為iPhone 12系列不會包含高規格的120Hz ProMotion顯示器。Young 之前曾表示，蘋果若要配備ProMotion顯示器，就必須採用低功耗的LTPO顯示技術，他認為要到2021年蘋果才會往這方面前進。

Young 在推特中指出，他透過任何消息人士都無法證實關於‌iPhone 12‌ Pro機型將具備120Hz顯示技術的傳言，只有消息指出在2021年的iPhone將採用120Hz技術。

雖然仍有一派人士認為蘋果這次將會推出120Hz的顯示技術，除了最先提出蘋果將在2020年推出至少一款iPhone能在60Hz／120Hz之間做切換的 @Ice Universe，知名爆料人士 @Max Weinbach 和 @Jon Prosser 也是這樣認為。

不過分析師 Young 表示，只有同時採用低功耗LTPO顯示技術，才能為更高的螢幕更新率節省電池壽命，沒有這項技術的情況下，添加ProMotion顯示器會讓iPhone相當耗電。

然而，值得注意的是，配備ProMotion顯示器的iPad Pro並沒有採用LTPO技術。iPad Pro上的ProMotion能夠藉由內部動態調整顯示器，執行更流暢的顯示技術，幀速率會根據螢幕上的內容而變化，以節省電池壽命。

目前有關iPhone 12是否搭載ProMotion顯示器的傳聞仍無法統一，傳言蘋果將會順利在9月推出新機（也有傳聞會延至11月），屆時兩派人士的預測就可以來對對答案，當然各界還是期待蘋果能夠儘早推出先進的顯示技術。

＃ 對面的女孩看過來～～

過期票券轉黃金！　看這裡！快別急著丟掉><

影／三款iPhone 12影片再度曝光！最快9月推出　卻爆出壞消息
iPhone 12可望搭載高規格螢幕！「120Hz ProMotion」只有這兩款有
iPhone 12現身海外電信商官網！　首次在蘋果公布前「偷跑」

ET快訊
快訊／午後大雷雨襲北北基！17縣市大雨特報　防雷擊、強陣風
快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明
快訊／北市大同區公車事故！1女遭撞倒地送醫不治
獨／高雄神鬼女會計搬走近億元！手法曝光..補習班闆娘：連我薪
要求每天273元做一桌菜！高一兒子8週驚人變化　網驚：根本天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

【廣編】ROG玩家共和國攜手電音才子「Alan Walker」跨界合作　量身訂製ROG Zephyrus G14限定版

WhatsApp添5大新功能！群組視訊人數上限提高至8人

台灣大限時iPhone換電池優惠再一波　最低990元起

iPhone 12系列是否支援120Hz高規螢幕？　兩派專家吵翻天

三星Galaxy Note 20 Ultra美背曝光！新色「神秘銅」一同亮相

「499之亂」用戶也可4G升級5G　免違約金換約方案出爐

iCloud網頁App今晨當機！網站無法開啟　蘋果2小時解決

Android版AirDrop真的要來了！Google證實Beta版測試中

Google Play再現惡意應用程式　這25款APP下載過就GG了

Google展現進軍AR市場企圖心！　收購加拿大智慧眼鏡品牌North

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

劉雨昕被CUE《無價之姐》秒反應　一句話撩到景甜…姐姐害羞了

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

最愛豆漿先生！白汪搖尾討親親 飼主無奈：你到底是誰家的狗？

警攻堅緝捕重犯「離死神0.1秒」　棉被掀開...見3把長短槍全上膛！

《命中》邢昭林生病強吻：我就是想親你！　梁潔「受傷卻忘不了」罵自己：我真他X的賤！

【廣編】ROG玩家共和國攜手電音才子「Alan Walker」跨界合作　量身訂製ROG Zephyrus G14限定版

WhatsApp添5大新功能！群組視訊人數上限提高至8人

台灣大限時iPhone換電池優惠再一波　最低990元起

iPhone 12系列是否支援120Hz高規螢幕？　兩派專家吵翻天

三星Galaxy Note 20 Ultra美背曝光！新色「神秘銅」一同亮相

「499之亂」用戶也可4G升級5G　免違約金換約方案出爐

iCloud網頁App今晨當機！網站無法開啟　蘋果2小時解決

Android版AirDrop真的要來了！Google證實Beta版測試中

Google Play再現惡意應用程式　這25款APP下載過就GG了

Google展現進軍AR市場企圖心！　收購加拿大智慧眼鏡品牌North

鬧翻元元2個月Mia道歉了！　陳甯亞發律師函爆：遭霸凌接受心理治療　

「2年內完遍全台離島」...男星綠島度假遇鮪魚季　嗨嗑生魚片直呼：好過癮

錢全放定存被嗆智障！網曝「定存100萬」年利息　狂嘆真的差：才7800元

自然美！第一代長榮空姐照「無修正曝光」　老粉憶29年前：飛機餐超棒

字母哥稱本季冠軍「史上最難拿」　參加復賽「家人不在身邊」很奇怪

全台最大IKEA青埔店7／23開幕　「無縫接軌」收攤桃園店營運

女嬰臉上長「2嘴巴」！醫驚：喝奶另一個舌頭也會動...百年來罕見

【廣編】ROG玩家共和國攜手電音才子「Alan Walker」跨界合作　量身訂製ROG Zephyrus G14限定版

振興三倍券預定已完成216萬件　紙本佔64％、數位35％

快訊／午後大雷雨襲北北基！　17縣市大雨特報即刻防雷擊、強陣風

3C家電熱門新聞

惡意應用再現Google Play　下載過就GG

影／三款iPhone 12影片再度曝光！最快9月推出　卻爆出壞消息

iPhone 12現身海外電信商官網！　首次在蘋果公布前「偷跑」

「499之亂」用戶也可4G升級5G　免違約金換約方案出爐

Spotify正式推出「即時動態歌詞」！　用戶終於可以跟著唱了

iPhone 12盒裝傳不含豆腐頭、EarPods

退回不要的貼圖第二彈　LINE預告7月中推「舊貼圖換10代幣」

Android版AirDrop要來了！Google證實Beta版測試中

5G新機準備在台開賣！　這幾款新機最便宜的2萬有找

iPhone 12可望搭載高規格螢幕！「120Hz ProMotion」只有這兩款有

豬肉滿福堡加蛋買一送一　LINE酷券聯手麥當勞限時3天要送15萬份

台灣大限時iPhone換電池優惠再一波

「搶鮮」5G飆網　先注意手機與電信商頻段搭配

華碩ROG Phone 3確認7月22日亮相

更多熱門

相關新聞

iCloud網頁App今晨當機！蘋果2小時解決

iCloud網頁App今晨當機！蘋果2小時解決

今（2）日上午有部分用戶出現iCloud網頁App無法正常開啟的狀況。截至稍早，相關問題已解決。

影／三款iPhone 12影片再度曝光！最快9月推出　卻爆出壞消息

影／三款iPhone 12影片再度曝光！最快9月推出　卻爆出壞消息

iPhone 12可望搭載高規格螢幕！「120Hz ProMotion」只有這兩款有

iPhone 12可望搭載高規格螢幕！「120Hz ProMotion」只有這兩款有

愛瘋12傳將取消附贈耳機跟充電器

愛瘋12傳將取消附贈耳機跟充電器

iPhone 12現身海外電信商官網！　首次在蘋果公布前「偷跑」

iPhone 12現身海外電信商官網！　首次在蘋果公布前「偷跑」

關鍵字：

蘋果AppleiPhoneiPhone 12120HzProMotion

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

東區ZARA前車震　下場曝光

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

姑婆聯手凌虐　她被逼離婚還要擔家計

蕾菈醉倒路邊被撿走結局超傻眼

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

范瑋琪被酸「小孩知道說謊讀哈佛嗎」　正面反擊

三倍券政府沒想到這點　黃暐瀚驚呆

《慾罷不能》兩女對質破渣男面具

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

登山遇「緩慢怪蛇」　網驚：中大獎

更多

最夯影音

更多
半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田
巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

劉雨昕被CUE《無價之姐》秒反應　一句話撩到景甜…姐姐害羞了

劉雨昕被CUE《無價之姐》秒反應　一句話撩到景甜…姐姐害羞了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面