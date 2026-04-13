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最快月底就能收到！MacBook Neo正式開賣　最低1.9萬入手掀搶購潮

▲▼ macbook neo 。（圖／蘋果提供）

▲MacBook Neo 台灣今日正式開賣。（圖／蘋果提供）

記者吳立言／綜合報導

蘋果旗下入門級筆電 MacBook Neo 今（13 日）在台灣正式開賣，主打「史上最親民價格」切入市場，引發消費者關注。根據官方資訊，目前下單最快到貨時間落在 4 月 24 日至 4 月 28 日，但由於全球需求強勁，後續供貨時程仍可能延長。

全球熱銷帶動供貨壓力　台灣恐受影響

MacBook Neo 在多個國家已出現延遲交貨情況，部分地區等待時間甚至拉長至兩周至一個月。對於有立即需求的消費者而言，提前下單仍是確保較早到貨的關鍵。

▲▼ 。（AI協作圖／記者吳立言製作，經編輯審核）

規格選擇簡化　兩版本主要差異在開機鍵

本次 MacBook Neo 僅提供兩種容量版本，整體配置相對單純：

256GB：標準電源鍵（無指紋辨識）

512GB：整合式 Touch ID 電源鍵

除開機鍵設計不同外，其餘硬體規格基本一致，使用體驗差異有限。建議消費者可依儲存需求與預算做選擇。

價格策略主打入門市場　教育優惠更具吸引力

MacBook Neo 在台灣的定價如下：

256GB：新台幣 19,900 元

512GB：新台幣 22,900 元

若符合學生或教職員資格，還可透過教育優惠以約 9.2 折價格入手，進一步壓低入門門檻。

MacBook Neo 以價格優勢切入市場，適合日常文書、輕度學習與基本工作需求。不過在效能與硬體配置上仍屬入門等級，對於進階創作或高效能需求使用者，建議先行評估再做決定。

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