實機比較5.4吋iPhone 12大小！還是比初代SE大一點

▲5.4吋iPhone 12模型機（中）與初代iPhone SE（左）、iPhone 7（右）的比較圖。（圖／翻攝自MacRumors Forums）

記者王曉敏／綜合報導

日前曾有一系列消息指出，預計於今年下半年推出的5.4吋iPhone 12（暫稱）機身尺寸將較新iPhone SE更小。不過究竟差多少呢？根據網友於網路論壇上釋出的模型機比較圖，5.4吋iPhone 12確實比新iPhone SE小一些，

仍較初代iPhone SE大了一圈。

網友iZac上周六（4日）於《MacRumors》的論壇中發出一系列5.4吋iPhone 12模型機與初代iPhone SE、iPhone 7的比較圖，觀察照片，5.4吋iPhone 12機身仍較初代iPhone SE大上一圈，其中寬度多了6mm、高度多了7mm，對相當滿意初代iPhone SE手感的用戶來說，若要換機可能還需要一段適應期。

▲從上至下分別為初代iPhone SE、5.4吋iPhone 12與iPhone 7。（圖／翻攝自MacRumors Forums）

不過與新一代iPhone SE比較的話，5.4吋iPhone 12仍小了一些。iZac比較的機款為iPhone 7，而iPhone 7的寬高較iPhone 8與新iPhone SE分別小0.1mm及0.2mm。觀察圖片，5.4吋iPhone 12寬度僅較iPhone 7窄3mm，高度則同樣明顯矮了一些。

大部分的初代iPhone SE「擁戴者」們就是看中其小巧的機身，iZac指出，握著5.4吋iPhone 12可以明顯感覺得到其仍比iPhone SE寬一些，但是「雖然它的寬度更接近iPhone 7，卻好握得多，因為它方形的輪廓及平坦的側面可以讓妳真正握住手機。」iZac認為，整體而言，初代iPhone SE的用戶應該是可以習慣5.4吋iPhone 12。

綜合此前消息，今年的iPhone 12系列4機款將有著3種不同尺寸，除了5.4吋iPhone 12外，還會有一款6.1吋版本，至於「Pro」及「Pro Max」則分別為6.1吋及6.7吋。

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