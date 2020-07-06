武漢日降雨量426毫米破紀錄　官方：防汛形式嚴峻

▲從7月5日6時開始，湖北省武漢市普降暴雨到大暴雨，局部特大暴雨。（圖／取自新華社直播影音）

記者陳政錄／綜合報導

近日大陸多省連日暴雨，長江中下游水災頻發，尤其以長江作為重要交通樞紐的城市武漢，情勢相對嚴峻。據官方數據顯示，累計5日9時至6日6時，武漢最大累積降雨量為426.6毫米，發生在江夏烏龍泉，比過往的單日歷史最大值317毫米，還多了超過100毫米以上。

武漢市人民政府6日上午召開新聞發布會，表示根據綜合評估，今年高考（普通高等學校招生全國統一考試）期間，發生強降雨的機率較大，城市防汛排澇形式嚴峻。

▲武漢強降雨。（圖／截自澎湃新聞、新華視頻）

為此，武漢市已於今天上午6時30分起，根據《武漢市城市防洪應急預案》（總體預案），將武漢市防汛應急響應級別由Ⅲ級提升至Ⅱ級。

武漢官方進一步提醒，當前為災害性天氣，提醒廣大市民，盡量不要外出。確需外出時，請密切關注氣象預報和水務、應急管理、交管部門的漬水預警訊息及實時訊息。

新華社直播報導稱，從7月5日6時開始，湖北省武漢市普降暴雨到大暴雨，局部特大暴雨，長江水位逼近警戒水位，城區部分地區積水嚴重。目前，雨勢還在加大。

中國氣象局預計，未來4天，持續性強降雨仍將壟罩在大陸西南地區東部至長江中下游一帶；與此同時，6日、7日兩天，預計華北、東北、黃淮北部等地多遭遇對流性天氣突襲，而在副熱帶高氣壓控制之下的江南南部、華南東部等地，氣溫仍居高不下，尤其是福建，氣溫將達到37℃以上。

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