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九州暴雨釀災！熊本5死16人心肺停止　獲救91歲老奶奶激動感謝：真的很害怕

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▲▼居住在熊本當地的一名老奶奶獲救。（圖／路透）

▲居住在熊本當地的一名老奶奶獲救。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本九州熊本、鹿兒島縣豪雨災情嚴重；熊本縣目前共計5人死亡、16人心肺驟停，另有5人失蹤。位於球磨村地區的老人護理院「千壽園」共有14人心肺停止，目前自衛隊仍在該設施進行營救，其中一名成員表示，設施內還剩下30多人，「我想整晚繼續營救」。

綜合日媒報導，熊本縣自3日開始到4日晚上降雨不斷，受到破紀率豪雨災情影響，天草市多處地區紀錄到每小時98毫米及86.5毫米等的高降雨量。

▲▼日本九州降下暴雨，球磨川泛濫。（圖／路透）

▲日本九州降下暴雨，一處老人院被淹沒。（圖／路透）

球磨川氾濫淹沒周遭地區，縣內養老院「千壽園」14人被尋獲時已無呼吸心跳，另外3人則出現失溫現象。經過一夜營救後，熊本縣更新最新傷亡情況，16人心肺驟停，5人已被正式宣告死亡，另有5人失蹤。

受困獲救的居民，在自衛隊出動直升機及小艇援救後，全都顯得疲憊不堪。一名倖存的91歲老奶奶表示，3日當晚在當地停留卻受困水災，「很感謝這次的救援，我真的很害怕。一名自衛隊員則表示，千壽園仍有待營救的人，希望能徹夜將他們拯救出來。

日本氣象廳4日下午已將九州熊本、鹿兒島的雨勢警告從最高級別降低1級，但因情況仍有危險，首相安倍晉三呼籲民眾仍須小心。據了解，該地區已有7.6名居民被要求撤離。

►快訊／泥水灌進熊本老人院「14人心跳停止」　豪雨淹沒設施當局急搶救

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