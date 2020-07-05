軍委會批准解放軍接種「Ad5-nCoV疫苗」　權威醫學雜誌：過半出現超慘副作用

▲軍委會批准Ad5-nCoV讓解放軍施打，不過投稿《刺胳針》卻的實驗結果卻顯示，過半人員出現副作用。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

中國官方與康希諾（CanSino）生技公司合作研發的新冠肺炎（COVID-19）疫苗Ad5-nCoV已經通過了第一、二期的臨床試驗，中央軍委會也批准了為期1年的許可證，允許疫苗用於軍事用途。但是該疫苗投稿到國際性權威醫學雜誌《刺胳針》（The Lancet）卻顯示，至少有44%的接種人員出現疲勞的副作用。

根據CNN報導，中國一再堅稱新冠肺炎大流行，對解放軍沒有影響，解放軍沒有出現病例紀錄，但美國觀察員對這項說法存疑，解放軍是世界最大的常備軍，從統計學來看，人員不被感染的可能性很小。

中國官方與康希諾公司都沒有透露，疫苗試驗的分布範圍，包括選擇施打的單位，人員是強制接種還是自願接種。

康希諾的聲明表示，新疫苗的臨床試驗顯示出「良好的安全性」，初步結果表明Ad5-nCoV有潛力預防新冠肺炎。

Ad5-nCoV的試驗結果，也發表在國際權威醫學雜誌《刺胳針》，但是經過專家的鑑定後，都對於這個疫苗的反應相當冷淡，研究結果顯示，超過一半的接種人員發燒，其中44%的人感到倦怠，39%感到頭痛，在所有接種者人員當中，有9%的人主述出現「阻礙活動」的現象。