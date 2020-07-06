　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

自然災害頻發　陸上半年4960萬人受災、271人死亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

上海陷霧霾災害。（圖／CFP）

▲中國大陸今年持續面臨自然災害威脅。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

近期大陸多省分連日暴雨，造成長江中下游水災頻發，釀成新冠肺炎疫情趨緩後，中共中央下一階段的內部隱憂。據中國應急管理部6日發布數據，截至今年上半年，各項自然災害共造成4960.9萬人次受災，271人死亡失踪，91.3萬人次緊急轉移安置；1.9萬間房屋倒塌，78.5萬間房屋不同程度損壞；農作物受災面積6170.2千公頃；直接經濟損失812.4億元人民幣。

值得注意的，與去年同期相比，今年上半年中國大陸因洪澇、風雹、地質災害為主，森林火災、地震、乾旱、低溫冷凍和雪災等不同程度的自然災害，造成的受災人次，大幅增加了41.5%，所幸死亡失蹤人數、倒塌房屋數量分別下降26.2%、53.7%。

▲▼ 水災,水患。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

▲隨時序進入汛期，大陸多地因連日暴雨造成水患。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

經濟方面，應急管理部數據顯示，今年上半年造成的直接經濟損失為共812.4億元（人民幣，下同），較去年同期增加15.3%。其中，洪水災害造成直接經濟損失391.1億元為大宗，風雹、雷擊造成直接經濟損失187.9億元，乾旱、低溫分別造成直接經濟損失26.7億元、96.6億元。

應急管理部表示，今年全大陸平均降水量（275.9毫米）較常年同期偏多7%，華南前汛期（3月25日）和江南梅雨期（6月1日）較常年偏早12天和7天，共出現14次區域性暴雨過程。

其中，主要江河來水量整體偏多，19個省（區、市）309條河流發生超警洪水，其中45條河流發生超保洪水，12條河流發生超歷史洪水。

在此之下，今年上半年，中國大陸的洪澇災害造成26個省（區、市）1770.7萬人次受災，119人死亡失踪，84.8萬人次緊急轉移安置，1.5萬間房屋倒塌。

其他造成傷亡較嚴峻的自然災害，還包括雷暴大風和冰雹等強對流天氣過程，造成65人死亡失踪（其中雷擊致死30人），緊急轉移安置3.6萬人次，43.7萬間房屋損壞，農作物受災面積1595.8千公頃；另森林火災雖為近10年來，同期間發生數量最少，但上半年仍造成森林火災806起，受害森林面積約5387公頃，傷亡37人（其中死亡34人）。

►他奶奶的美麗小秘訣喔

ET快訊
柯文哲狂嗆中央：有唸書的都知道　振興券完全沒有用
三倍券抽Gogoro首位幸運兒出爐！還有24台等著你抽
李眉蓁質詢代理市長楊明州　嗆辣發言：8月15日後是我當市長！
21歲嫩妻新婚半年常消失…老公急瘋「衝旅館找人」綠炸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢日降雨量426毫米破紀錄　官方：防汛形式嚴峻

自然災害頻發　陸上半年4960萬人受災、271人死亡

滬指大漲4％突破一年高點　A股「成交量暴走」券商下單系統當機

黑幫老大「牢房爽當旅館」害獄友自焚90%燒傷　「連續減刑7次」黑內幕曝光！

與女友吵架後酒駕撞死人！前妻看他狂發抖「主動頂罪」：他能養兒子

駐港解放軍大雨中「實彈訓練」　趴泥地射擊、投擲手榴彈

昆山創業周10日登場　將發布兩岸青創園「升級版」

國安法生效隔天就抓10人！香港警務處長：反中亂港分子已開始退縮

上完廁所「咚」一聲！　女「伸便池」搶救鑰匙...便管驚見一隻手

帶貨網紅正名「直播銷售員」　陸頒布9項新職業劃分

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

躲太陽！3警騎車停陰影處未靠邊 民眾怒檢舉：全都冰淇淋做的？

《這個戀愛有罪嗎?》復播下猛藥　小池徹平強壓小三上床...渣到底

武漢日降雨量426毫米破紀錄　官方：防汛形式嚴峻

自然災害頻發　陸上半年4960萬人受災、271人死亡

滬指大漲4％突破一年高點　A股「成交量暴走」券商下單系統當機

黑幫老大「牢房爽當旅館」害獄友自焚90%燒傷　「連續減刑7次」黑內幕曝光！

與女友吵架後酒駕撞死人！前妻看他狂發抖「主動頂罪」：他能養兒子

駐港解放軍大雨中「實彈訓練」　趴泥地射擊、投擲手榴彈

昆山創業周10日登場　將發布兩岸青創園「升級版」

國安法生效隔天就抓10人！香港警務處長：反中亂港分子已開始退縮

上完廁所「咚」一聲！　女「伸便池」搶救鑰匙...便管驚見一隻手

帶貨網紅正名「直播銷售員」　陸頒布9項新職業劃分

陳櫻文結婚...爸火速賣新板特區房「只售400萬元」：很傻眼！

華航「防疫熱餐」今起上線　不分艙等、限飛航3小時以上航班供應

超商設座位區就厲害！「竟然有書展...」他呆了　問卦最誇張設施…吸熱議

武漢日降雨量426毫米破紀錄　官方：防汛形式嚴峻

兒有過動症讀森林小學　高山峰每天花160分鐘接送：為了小孩值得！

怪手下樓梯「剩3階翻車壓死駕駛」　職安訓練只有1句：大家注意安全！

中職／彭政閔現身測試會　球迷不打擾！乖乖排隊等簽名

英國女王「御用替身」曝光！花30年模仿所有姿勢　連吃飯都要一模一樣

Nissan「最小型休旅」Magnite釋出預告　平價、流線外觀明年上市

國人保單健檢分數不及格暗藏3問題　逾6成民眾遇意外才檢視保障

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

大陸熱門新聞

男KTV嗨5小時　嘶吼唱到肺爆炸

開車上高速公路！男女車震全被錄

隔離期「偷跑吃拉麵」害204人隔離　24歲確診女喊冤：我有特殊情況！

少女跳樓亡！女鄰居「轉身從7F跳下」

內蒙古傳腺鼠疫　緊急發3級警告

暖父救墜樓女　14天後醒來忘光家人

名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝

30歲吃播主死亡！心酸原因曝

出庭前天吐露心聲　黃之鋒：香港現在很像數十年前台灣！

一家六口「5年結婚10次」！兒媳嫁公公

陸官方通報內蒙古「腺鼠疫」確診1人　不明發燒、急死病人全要通報！

女高中生搭公車被亂頂　單手抓起老色男狂毆

奴才狂PO貓主子「霸氣美照」 下秒被逮捕！

上完廁所「咚」一聲！　女「伸便池」搶救鑰匙

更多熱門

相關新聞

陸洪水、乾旱已造成3千多萬人受災！

陸洪水、乾旱已造成3千多萬人受災！

大陸暴雨災情慘重，官方從6月至今已連發30多天暴雨預警，截至3日已有26省1938萬人受災，121人死亡失蹤，經濟損失達416.4億元人民幣。同時，今年雲南、四川、山西等地因乾旱災害，累計有1187萬人受災，直接經濟損失達67億元人民幣。

被洪水圍困！孕婦2公尺水上產男嬰

被洪水圍困！孕婦2公尺水上產男嬰

九州暴雨！熊本5死16人心肺停止

九州暴雨！熊本5死16人心肺停止

洪水沖毀張家界小學　官方說話了

洪水沖毀張家界小學　官方說話了

長江2020第1號洪水通過三峽大壩 強降雨持續下游恐再發超警戒洪水

長江2020第1號洪水通過三峽大壩 強降雨持續下游恐再發超警戒洪水

關鍵字：

長江三峽大壩水災洪水災害森林大火

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

「月賺23800元」39歲人夫：我走路有風

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

更多

最夯影音

更多
蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你
宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面