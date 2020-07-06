自然災害頻發　陸上半年4960萬人受災、271人死亡

▲中國大陸今年持續面臨自然災害威脅。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

近期大陸多省分連日暴雨，造成長江中下游水災頻發，釀成新冠肺炎疫情趨緩後，中共中央下一階段的內部隱憂。據中國應急管理部6日發布數據，截至今年上半年，各項自然災害共造成4960.9萬人次受災，271人死亡失踪，91.3萬人次緊急轉移安置；1.9萬間房屋倒塌，78.5萬間房屋不同程度損壞；農作物受災面積6170.2千公頃；直接經濟損失812.4億元人民幣。

值得注意的，與去年同期相比，今年上半年中國大陸因洪澇、風雹、地質災害為主，森林火災、地震、乾旱、低溫冷凍和雪災等不同程度的自然災害，造成的受災人次，大幅增加了41.5%，所幸死亡失蹤人數、倒塌房屋數量分別下降26.2%、53.7%。

▲隨時序進入汛期，大陸多地因連日暴雨造成水患。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

經濟方面，應急管理部數據顯示，今年上半年造成的直接經濟損失為共812.4億元（人民幣，下同），較去年同期增加15.3%。其中，洪水災害造成直接經濟損失391.1億元為大宗，風雹、雷擊造成直接經濟損失187.9億元，乾旱、低溫分別造成直接經濟損失26.7億元、96.6億元。

應急管理部表示，今年全大陸平均降水量（275.9毫米）較常年同期偏多7%，華南前汛期（3月25日）和江南梅雨期（6月1日）較常年偏早12天和7天，共出現14次區域性暴雨過程。

其中，主要江河來水量整體偏多，19個省（區、市）309條河流發生超警洪水，其中45條河流發生超保洪水，12條河流發生超歷史洪水。

在此之下，今年上半年，中國大陸的洪澇災害造成26個省（區、市）1770.7萬人次受災，119人死亡失踪，84.8萬人次緊急轉移安置，1.5萬間房屋倒塌。

其他造成傷亡較嚴峻的自然災害，還包括雷暴大風和冰雹等強對流天氣過程，造成65人死亡失踪（其中雷擊致死30人），緊急轉移安置3.6萬人次，43.7萬間房屋損壞，農作物受災面積1595.8千公頃；另森林火災雖為近10年來，同期間發生數量最少，但上半年仍造成森林火災806起，受害森林面積約5387公頃，傷亡37人（其中死亡34人）。

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