暴雨下不停！黃山通道被沖斷「斷裂8公尺」　鄱陽湖第1號洪水形成

▲江西鄱陽湖2020年第1號洪水形成。（圖／央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸官方從6月至今已連發30多天暴雨預警，多地災情嚴重，受強降雨及長江中上游來水共同影響，江西「鄱陽湖2020年第1號洪水」今（6）日形成，另外江蘇太湖也升級洪水黃色預警。與此同時，安徽黃山風景區的快速通道被山洪沖斷，斷裂寬度達7、8公尺。

據《央視新聞》報導，江西省水利部門指出，6月下旬以來持續降大暴雨，受強降雨及長江中上游來水共同影響，鄱陽湖湖口水文站今（6）日02時水位漲至警戒水位19.50公尺，達到洪水編號標準，依據相關規定，「鄱陽湖2020年第1號洪水」形成。截至6日12時，鄱陽湖星子水文站水位19.62公尺，超警戒水位0.62公尺，湖口水文站水位19.70公尺，超警戒水位0.2公尺。

另一方面，受持續強降雨影響，江蘇太湖6日11時平均水位上漲至4.06公尺，超警戒水位0.26公尺，水位將繼續上漲，預報近期將超4.20公尺，江蘇省水利廳也於6日12時升級太湖洪水黃色預警，並提醒洪水影響區域各級政府及各有關部門組織做好防汛工作，社會公眾注意避災避險。

▲黃山風景區旅遊快速通道被山洪衝斷。（圖／央視新聞）

安徽黃山也傳出災情，今早通往黃山風景區北大門的旅遊快速通道輔村段被山洪徹底沖斷，出現了一個很大的斷口，斷裂面有差不多7、8公尺的寬度，造成道路無法通行。

▲現場情況。（圖／央視新聞）

據當地村民介紹，斷裂處的本身有一個比較大的涵洞，由於洪水太大，最終將涵洞衝垮，導致道路斷裂，所幸沒有造成人員傷亡。為避免車輛誤入，當地政府在斷裂處兩邊拉起了警戒線，在距離斷裂處差不多兩百公尺處，政府還安排了工程車將道路封堵，對過往車輛和行人進行勸返，對於受損的道路，交通部門正在組織搶修。